Лучшие наряды на красной ковровой дорожке "Золотого глобуса". Фото
Вручение второй по престижу после "Оскара" премии прошло в ночь на 8 января
09 января 2024, 12:40, ИА Амител
"Золотой глобус – 2024"
81-я американская премия "Золотой глобус", присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы, прошла в Калифорнии. Лучшей драмой стал "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, которого также назвали лучшим режиссером. В категории "Комедия или мюзикл" победили "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса. Эмму Стоун назвали лучшей актрисой, а Киллиана Мерфи лучшим актером.
Но звезды приходят на "Золотой глобус" не только для получения премий, но и, конечно, покрасоваться в дизайнерских нарядах. Собрали лучшие с красной ковровой дорожки.
12:59:23 09-01-2024
Половину по дрескоду проходят на вечеринку в мутабор. Лишить всех оскаров и запретить снимать в кино. )))))
13:32:47 09-01-2024
....а на кой вы нам про них пишите. что с этим делать ?
16:46:56 09-01-2024
Гость (13:32:47 09-01-2024) ....а на кой вы нам про них пишите. что с этим делать ? ... а на кой вы про них читаете?
16:32:15 09-01-2024
1) кто-то знает всех этих людей? 2) кому-то это интересно?
17:28:45 09-01-2024
Дорогая редакция, на будущее попробуйте подписывать"экспонаты" на фото))). Узнал только Женьку Попес и Маргаритку Роби... А кто оставшиеся страшилки без вкуса в одежде???.... P.s. Мужиков можете не постить от слова вообще. )))
18:52:44 09-01-2024
Гость (17:28:45 09-01-2024) Дорогая редакция, на будущее попробуйте подписывать"экспонат... у если вы даже Мерил Стрип не знаете... Грустно как то
20:02:51 09-01-2024
Гость (18:52:44 09-01-2024) у если вы даже Мерил Стрип не знаете... Грустно как то... Я старушками не интересуюсь. Так что вам тоже ничего не светит. Можете радоваться. Ну и если вы настолько хорошо знаете западный шоу-биз, скажите пожалуйста, что за недоразумения находятся на 1-й и 18-й и 19-й фотках? (18 и 19 - это где негритянки жирнозадые) p.s. На 13-й фотке вроде бы Галюня Гадот. Но могу и ошибаться. Я ее в такой ужасной одежде ни в одном кино не видел...
18:33:52 09-01-2024
Раньше вечерние платья надевали, чтобы украсить себя, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. А теперь только эпатаж в трендах, чем страхолюднее, тем лучше(
10:39:46 10-01-2024
Яндекс-поиск по картинке на 1-ю фотку решил, что это Билли Айлиш в декабре 2020 года. Присоединяюсь к просьбе, можно подписать людей, а то не совсем ясно кто есть ху