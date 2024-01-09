Лучшие наряды на красной ковровой дорожке "Золотого глобуса". Фото

Вручение второй по престижу после "Оскара" премии прошло в ночь на 8 января

09 января 2024, 12:40, ИА Амител

"Золотой глобус – 2024"

81-я американская премия "Золотой глобус", присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы, прошла в Калифорнии. Лучшей драмой стал "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, которого также назвали лучшим режиссером. В категории "Комедия или мюзикл" победили "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса. Эмму Стоун назвали лучшей актрисой, а Киллиана Мерфи лучшим актером.

Но звезды приходят на "Золотой глобус" не только для получения премий, но и, конечно, покрасоваться в дизайнерских нарядах. Собрали лучшие с красной ковровой дорожки.