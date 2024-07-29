На конкурс поступило 10 заявок

29 июля 2024, 12:15, ИА Амител

Работа. Бизнес. Партнерство / Фото: freepik

В Алтайском крае завершили прием заявок от организаций на участие в конкурсе "Лучшие практики наставничества". В 2024 году о желании побороться за победу заявили 10 компаний в трех номинациях.

Конкурс проводят ежегодно в рамках реализации национального проекта "Производительность труда". Главная задача – показать передовой опыт наставничества для повышения производительности труда. Представленные материалы будет рассматривать специальная комиссия.

"В рамках новой номинации мы получили заявки от региональных гостиниц и туроператора, в которых показан действительно интересный и эффективный опыт развития наставничества. Отмечу, что наибольшее количество заявок поступило именно по этой номинации", – рассказал заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.

Кроме того, опытом поделились участники национального проекта в номинациях, связанных с прорывными технологиями повышения производительности труда и профессиональным развитием молодежи.

Краевой конкурс "Лучшие практики наставничества" проводят в Алтайском крае с 2021 года. За это время поступило 50 заявок на участие. Победители в каждой номинации ежегодно представляют регион на федеральном уровне.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. В нем участвуют компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).