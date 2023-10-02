Лучших наставников и студентов вузов наградили в Алтайском крае в рамках нацпроекта

Рассказываем, кто в текущем году одержал победу

02 октября 2023, 11:27, ИА Амител

Лучшие наставники и студенты, прибывшие для награждения / Фото: Алтайский центр кластерного развития

25 сентября 2023 года в ходе реализации национального проекта "Производительность труда" в Алтайском крае на площадке центра "Мой бизнес" прошла церемония награждения победителей и призеров ежегодного краевого конкурса "Лучшие практики наставничества". Наград удостоили и участников Деловой игры по бережливому производству среди студентов учебных заведений высшего образования региона.

"Сегодня мы видим среди участников мероприятия представителей бизнеса различных отраслей – это пищевое производство и строительство, лесопереработка и газораспределение, организации среднего и дошкольного образования. Это говорит о том, что труд людей, отдающих свое время и силы молодежи, а значит и будущему, важен вне зависимости от профессиональной принадлежности," – сказал временно исполняющий обязанности замминистра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.

Он подчеркнул, что в зале не случайно собраны студенты, которые только начинают свой профессиональный путь.

Сергей Кореннов уверен, что, пройдя Деловую игру, они осознали, как можно с помощью простых вещей повысить эффективность – свою личную и в целом предприятия. И надеется, что ребята и дальше пойдут по жизни с желанием менять в лучшую сторону себя и все вокруг.

Свои лучшие практики представили победители конкурса в соответствующих номинациях.

Напомним, победителей и призеров конкурса наградили дипломами губернатора Алтайского края, а студентов вузов – памятными дипломами об участии в Деловой игре по бережливому производству.

В текущем году победителями конкурса стали:

в номинации "Прорывные технологии повышения производительности труда" – ООО "Алтайхлеб";

в номинации "Профессиональное развитии молодежи" – ООО "Газпром газораспределение Барнаул";

в номинации "Лучшие практики по повышению производительности труда" – АО "АПЗ "Ротор";

в номинации "Наставничество в социальной сфере" – МАДОУ "Детский сад № 261 "Истоки".

Победителями и призерами, занявшими второе место в Деловой игре, среди студентов стали команды Алтайского государственного университета и Финансового университета при правительстве РФ.

Третье место разделили студенты Алтайского медицинского университета и Алтайского технического университета.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Так, по данным предприятий, завершивших активную фазу реализации проекта, среднее время протекания процессов сократилось в 2,1 раза, а выработка на одного рабочего увеличилась в 1,5 раза.



Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.