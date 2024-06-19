Лучших сельхозживотных Алтая представят на племенной выставке в Сибирском агропарке

Сейчас идет отбор претендентов на участие в форуме "День сибирского поля"

19 июня 2024, 15:00, ИА Амител

Фото: Министерство сельского хозяйства Алтайского края

На "Дне поля" в Сибирском агропарке пройдет выставка лучших сельскохозяйственных животных. Сейчас участников отбирает специальная комиссия: сотрудники регионального центра сельхозконсультирования посещают племенные хозяйства и оценивают животных. К выставке допускаются только те предприятия, на которых разводят симментальскую породу крупного рогатого скота.

Фото: Министерство сельского хозяйства Алтайского края

В Министерстве сельского хозяйства края отмечают, что животноводческая площадка ежегодно становится одной из самых посещаемых мест в Сибирском агропарке.

"День Сибирского поля" в 2024 году пройдет с 10 по 12 июля. Посетить мероприятие можно с 9 до 17 часов.