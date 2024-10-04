Лукашенко: Атака на вертолёт президента станет поводом для объявления войны

По словам белорусского лидера, утром 4 октября ему докладывали о двух приближающихся БПЛА к его вертолету

04 октября 2024, 22:50, ИА Амител

Атака на вертолет президента Белоруссии станет поводом для объявления войны. Соответствующее заявление сделал президент соседней республики Александр Лукашенко в рамках рабочей поездки в Брестскую область, сообщает Life.ru.

По словам белорусского лидера, утром 4 октября ему докладывали о двух приближающихся БПЛА к его вертолету. На нем Лукашенко должен был вылететь в Пинский район на юге Брестской области. По этой причине вылет пришлось задержать – борт поднялся в воздух лишь через час.

"И потом, знаете: сбить вертолет президента – это война, которая украинцам не нужна", – приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

До этого Лукашенко рассказал о соглашении с Киевом по беспилотникам. По его словам, Минск договорился с Киевом не публиковать в СМИ информацию об инцидентах с нарушениями госграницы Белоруссии.