Лукашенко: Белоруссия выполнила договоренности в сфере безопасности

Президент страны пообещал позднее конкретно остановиться на том, что делается в этой области

17 февраля 2023, 20:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выполнила все взятые на себя обязательства в области безопасности в рамках Союзного государства. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на встрече с Владимиром Путиным в подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огарёво.

"Всё, о чем мы договаривались месяца три назад по обороне и безопасности, белорусская сторона на 100 процентов выполнила по прошлому году. И даже больше сделали", — заявил он.

Лукашенко пообещал позднее конкретно остановиться на том, что делается в этой области.

Напомним, что военно-техническое сотрудничество двух стран носит очень тесный характер. Вооружение в национальных армиях во многом совпадает, кроме того, часть военной техники российского производства оснащается белорусскими комплектующими.