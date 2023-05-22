Лукашенко помиловал бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича

Ранее его осудили за организацию беспорядков и другие преступления, назначив наказание в виде восьми лет лишения свободы

22 мая 2023, 19:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил помилование бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который ранее получил тюремный срок. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По словам Протасевича, Лукашенко подписал соответствующий указ ещё 16 мая. Сегодня, 22 мая, экс-главред подписал все необходимые документы о помиловании.

Напомним, что в мае Протасевича признали виновным в организации беспорядков, грубом нарушении порядка, в разжигании вражды, призывах к причинению вреда нацбезопасности, руководстве экстремистским формированием и других преступлениях.

3 мая ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отметим, что 24 мая также должно состояться рассмотрение дела в отношении его девушки – россиянки Софии Сапеги. Суд будет рассматривать возможность её экстрадиции в Россию для дальнейшего отбывания наказания.