Лукашенко появился на публике впервые после 9 мая
Канал прикрепил фото президента к публикации в военной форме. На руке политика видна повязка
15 мая 2023, 21:45, ИА Амител
Белорусский президент Александр Лукашенко приехал в командный пункт ВВС и войск ПВО республики. Как сообщает Telegram-канал "Пул первого", там он заслушал доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства.
Канал прикрепил фото президента к публикации в военной форме. На руке политика видна повязка. Отметим, что эта поездка – первое публичное появление Лукашенко с 9 мая.
Как пишет "Газета.ru", во время отсутствия Лукашенко в публичном пространстве в СМИ появилась информация о возможной болезни президента Белоруссии. В частности, журналисты не исключали, что у политика ОРВИ после его участия в параде Победы в Москве на 9 мая.
06:00:18 16-05-2023
Тот же ?
07:02:54 16-05-2023
На руке политика видна повязка -- значит не коронавирус.
09:58:27 16-05-2023
Знакомо - при слабых венах для систем-капельниц ставят катетер на вену кисти руки.
10:10:57 16-05-2023
Бийчанин (09:58:27 16-05-2023) Знакомо - при слабых венах для систем-капельниц ставят катет... О, значит может и коронавирус? Прокапали?
21:35:34 16-05-2023
Гость (10:10:57 16-05-2023) О, значит может и коронавирус? Прокапали?... При коронавирусе его бы близко не подпустили к ВВП. По сообщениям белорусов перед поездкой в Москву президенту пришлось несколько дней лежать под капельницей, поскольку его состояние здоровья оставляет желать лучшего.