Лукашенко появился на публике впервые после 9 мая

Канал прикрепил фото президента к публикации в военной форме. На руке политика видна повязка

15 мая 2023, 21:45, ИА Амител

Фото: "Пул Первого"

Белорусский президент Александр Лукашенко приехал в командный пункт ВВС и войск ПВО республики. Как сообщает Telegram-канал "Пул первого", там он заслушал доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства.

Канал прикрепил фото президента к публикации в военной форме. На руке политика видна повязка. Отметим, что эта поездка – первое публичное появление Лукашенко с 9 мая.

Как пишет "Газета.ru", во время отсутствия Лукашенко в публичном пространстве в СМИ появилась информация о возможной болезни президента Белоруссии. В частности, журналисты не исключали, что у политика ОРВИ после его участия в параде Победы в Москве на 9 мая.