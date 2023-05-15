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Лукашенко появился на публике впервые после 9 мая

Канал прикрепил фото президента к публикации в военной форме. На руке политика видна повязка

15 мая 2023, 21:45, ИА Амител

Фото: "Пул Первого"
Фото: "Пул Первого"

Белорусский президент Александр Лукашенко приехал в командный пункт ВВС и войск ПВО республики. Как сообщает Telegram-канал "Пул первого", там он заслушал доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства.

Канал прикрепил фото президента к публикации в военной форме. На руке политика видна повязка. Отметим, что эта поездка – первое публичное появление Лукашенко с 9 мая. 

Как пишет "Газета.ru", во время отсутствия Лукашенко в публичном пространстве в СМИ появилась информация о возможной болезни президента Белоруссии. В частности, журналисты не исключали, что у политика ОРВИ после его участия в параде Победы в Москве на 9 мая.

Комментарии 5

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Гость

06:00:18 16-05-2023

Тот же ?

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Гость

07:02:54 16-05-2023

На руке политика видна повязка -- значит не коронавирус.

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Бийчанин

09:58:27 16-05-2023

Знакомо - при слабых венах для систем-капельниц ставят катетер на вену кисти руки.

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Гость

10:10:57 16-05-2023

Бийчанин (09:58:27 16-05-2023) Знакомо - при слабых венах для систем-капельниц ставят катет... О, значит может и коронавирус? Прокапали?

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Бийчанин

21:35:34 16-05-2023

Гость (10:10:57 16-05-2023) О, значит может и коронавирус? Прокапали?... При коронавирусе его бы близко не подпустили к ВВП. По сообщениям белорусов перед поездкой в Москву президенту пришлось несколько дней лежать под капельницей, поскольку его состояние здоровья оставляет желать лучшего.

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