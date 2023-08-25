Лукашенко предупреждал Путина о готовящемся покушении на Пригожина

Президент Белоруссии получил эту информацию от "источник, глубже которых не бывает", а российский лидер оповестил бизнесмена

25 августа 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что передавал президенту России Владимиру Путину информацию о покушении на Евгения Пригожина. Как сообщает РИА Новости, политик подчеркнул, что российский лидер предупредил бизнесмена.

По его словам, информация о возможном покушении ему поступила еще в январе-феврале от "источников, глубже которых не бывает".

"В течение двух часов, я поручил, нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову", — заявил Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что через некоторое время он спросил у Пригожина, дошла ли до него эта информация. Он подтвердил, что Путин предупредил его о готовящемся покушении.

Напомним, что ранее резидент Белоруссии заявил, что Владимир Путин не может стоять за происшествием с самолетом Евгения Пригожина. Он подчеркнул, что "слишком грубая, непрофессиональная работа" для главы РФ.