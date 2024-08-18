Лукашенко рассказал, что младший сын может его по-доброму покритиковать
Николай хорошо владеет английским языком и учится по совместной программе в университетах Китая и Белоруссии
18 августа 2024, 19:45, ИА Амител
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал о его отношениях с младшим сыном Николаем. Он признался, что молодой человек может "по-доброму" его критиковать.
Он добавил, что Николай хорошо владеет английским языком и учится по совместной программе в университетах Китая и Белоруссии по направлению биотехнологий. По окончанию обучения Лукашенко-младший получит сразу два диплома.
Белорусский лидер также рассказал, что Николай будет защищать свою страну "как следует". Лукашенко пожелал хорошего будущего ему, белорусам, россиянам и "все добрым людям вокруг".
Комментарии 0