Лукашенко рассказал, что младший сын может его по-доброму покритиковать

Николай хорошо владеет английским языком и учится по совместной программе в университетах Китая и Белоруссии

18 августа 2024, 19:45, ИА Амител

Александр Лукашенко / Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал о его отношениях с младшим сыном Николаем. Он признался, что молодой человек может "по-доброму" его критиковать.

Он добавил, что Николай хорошо владеет английским языком и учится по совместной программе в университетах Китая и Белоруссии по направлению биотехнологий. По окончанию обучения Лукашенко-младший получит сразу два диплома.

Белорусский лидер также рассказал, что Николай будет защищать свою страну "как следует". Лукашенко пожелал хорошего будущего ему, белорусам, россиянам и "все добрым людям вокруг".