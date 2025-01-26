Лукашенко рассказал, как Зеленский "выкобенивался" на переговорах с Россией
Белорусский лидер добавил, что просил россиян не уезжать, чтобы после их не обвинили в срыве переговоров
26 января 2025, 18:35, ИА Амител
Александр Лукашенко / Фото: president.gov.by
Украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с РФ в 2022 году вел себя неподобающе. Как сообщает Telegram-канал "Пул Первого", об этом во время беседы с журналистами заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Эти украинцы... Зеленский выкобенивался, как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи", – сказал он.
Белорусский лидер добавил, что просил россиян не уезжать, чтобы после их не обвинили в срыве переговоров. Делегация РФ послушалась Лукашенко и не стала покидать Гомель.
20:07:04 26-01-2025
зелебоба не всегда бывает в форме в нужное время, надо чтобы попустило немного и только потом за стол переговоров.
23:14:54 26-01-2025
может ломка была или наоборот перегрев у него, ему уж до полиорганной недостаточности осталось лет 5 если раньше не грохнут хозяева как ненужную больную шавку