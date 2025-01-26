Лукашенко рассказал, как Зеленский "выкобенивался" на переговорах с Россией

Белорусский лидер добавил, что просил россиян не уезжать, чтобы после их не обвинили в срыве переговоров

26 января 2025, 18:35, ИА Амител

Александр Лукашенко / Фото: president.gov.by

Украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с РФ в 2022 году вел себя неподобающе. Как сообщает Telegram-канал "Пул Первого", об этом во время беседы с журналистами заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Эти украинцы... Зеленский выкобенивался, как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи", – сказал он.

Белорусский лидер добавил, что просил россиян не уезжать, чтобы после их не обвинили в срыве переговоров. Делегация РФ послушалась Лукашенко и не стала покидать Гомель.