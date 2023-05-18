Лукашенко: Россия была готова на невыгодный договор с Украиной

Он подчеркнул, что для Москвы подобный мир был невыгоден, однако она всё равно на него соглашалась

18 мая 2023, 19:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия могла заключить невыгодный договор об урегулировании конфликта с Украиной в марте 2022 года. Как сообщает РБК, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он отметил, что если Россия "сейчас его читала, она бы сошла с ума". Он подчеркнул, что для Москвы подобный мир был невыгоден, однако она всё равно на него соглашалась.

Лукашенко также подчеркнул, что Минск предложил сторонам сесть за стол переговоров. Они начались в Белоруссии и продолжались уже в Турции. Вместе с тем сразу после соглашения Москвы на условия по документу контакты по нему прекратили, а сам документ оказался "в корзине".

Напомним, что ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер допустил, что Москва и Киев могут начать мирные переговоры к концу этого года.