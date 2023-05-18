Лукашенко: Россия была готова на невыгодный договор с Украиной
Он подчеркнул, что для Москвы подобный мир был невыгоден, однако она всё равно на него соглашалась
18 мая 2023, 19:54, ИА Амител
Россия могла заключить невыгодный договор об урегулировании конфликта с Украиной в марте 2022 года. Как сообщает РБК, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он отметил, что если Россия "сейчас его читала, она бы сошла с ума". Он подчеркнул, что для Москвы подобный мир был невыгоден, однако она всё равно на него соглашалась.
Лукашенко также подчеркнул, что Минск предложил сторонам сесть за стол переговоров. Они начались в Белоруссии и продолжались уже в Турции. Вместе с тем сразу после соглашения Москвы на условия по документу контакты по нему прекратили, а сам документ оказался "в корзине".
Напомним, что ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер допустил, что Москва и Киев могут начать мирные переговоры к концу этого года.
20:09:36 18-05-2023
Задрожал батька, Ната рядом, боится попасть под трибунал
21:34:50 18-05-2023
Как здоровье у картофельного папы ?
07:24:16 19-05-2023
если Россия "сейчас его читала, она бы сошла с ума" --- то есть сейчас она его бы засунула в другое место, это вообще не похоже на дрожь Батьки. По этому заявлению у Зеленского не меньше шансов дрожать