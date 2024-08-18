Лукашенко: Украина будет уничтожена, если не начнет переговоры

Киев хочет спровоцировать Москву на использование ядерного оружия, считает белорусский лидер

18 августа 2024, 17:40, ИА Амител

Александр Лукашенко / Фото: president.gov.by

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что если Россия и Украина не сядут за стол переговоров, то начнется эскалация, которая в конечном счете приведет к уничтожению последней. Об этом белорусский лидер заявил в интервью телеканалу "Россия".

"Надо сесть за стол переговоров и обсуждать вопросы. Но если будет так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины", — заявил Лукашенко.

Президент также сказал, что Киев якобы хочет спровоцировать Москву на использование ядерного оружия. Он подчеркнул, что российским войскам в любом случае удастся "снести" Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые вторглись в Курскую область.