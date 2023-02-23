Лукашенко: в ближайшие дни Си Цзиньпин выступит с заявлением по Украине

Позиция Пекина по конфликту на Украине должна быть услышана, поскольку в противном случае это приведёт к серьёзным последствиям

23 февраля 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что, по его информации, в четверг, 23 февраля, или в пятницу, 24 февраля, председатель КНР Си Цзиньпин выступит с заявлением или речью по поводу конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Прошу обратить внимание, что это такой необычный для китайской политики шаг. Китайцы всегда аккуратные, осторожные. Туда, куда не надо, они не лезут", – сказал белорусский президент в интервью китайским СМИ.

По словам Лукашенко, правительство Китая понимает, что если заявление не даст необходимого результата, то никто его делать не будет. Позиция Пекина по конфликту на Украине должна быть услышана, поскольку в противном случае это приведёт к серьёзным последствиям, подчеркнул он.

"Это будет серьёзный голос во имя мира в этом регионе", – добавил Лукашенко.

Напомним, что ранее член политбюро ЦК Компартии КНР Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что ожидает выхода на новые договорённости между Китаем и Россией по результатам переговоров в Москве.