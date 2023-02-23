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Лукашенко: в ближайшие дни Си Цзиньпин выступит с заявлением по Украине

Позиция Пекина по конфликту на Украине должна быть услышана, поскольку в противном случае это приведёт к серьёзным последствиям

23 февраля 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что, по его информации, в четверг, 23 февраля, или в пятницу, 24 февраля, председатель КНР Си Цзиньпин выступит с заявлением или речью по поводу конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Прошу обратить внимание, что это такой необычный для китайской политики шаг. Китайцы всегда аккуратные, осторожные. Туда, куда не надо, они не лезут", – сказал белорусский президент в интервью китайским СМИ.

По словам Лукашенко, правительство Китая понимает, что если заявление не даст необходимого результата, то никто его делать не будет. Позиция Пекина по конфликту на Украине должна быть услышана, поскольку в противном случае это приведёт к серьёзным последствиям, подчеркнул он.

"Это будет серьёзный голос во имя мира в этом регионе", – добавил Лукашенко.

Напомним, что ранее член политбюро ЦК Компартии КНР Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что ожидает выхода на новые договорённости между Китаем и Россией по результатам переговоров в Москве.

Комментарии 6

  • Вот только не надо третьей мировой.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Председателю КНР Си Цзиньпин необходимо обратиться к американскому народу и указать на империалистическую хищническую политику властей США,политику,которая может привести мировой войне.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Третья мировая уже идет. Пока без Китая. И пока неядерная. Если Китай правильное слово скажет, неядерной и закончится
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Если Китай правильное слово скажет, неядерной и закончится --- Почему она должна закончиться? Вы реально верите в могущество Китая, если ещё и Китай вытянется в конфликт, это будет манна небесная для запада, блокирующие санкции они давно мечтают ввести Китаю, да только Китай все углы сглаживает, а тут будет прекрасный повод. Экономически задавить две страны у них сил хватит, рычаги управления мировой экономикой все у них. Китай не когда не пойдет на это, там государственный интерес на первом месте, а не как у нас личные интересы клептократии.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Экономически задавить две страны у них сил хватит --- пока одну с небольшим ВВП задавить не могут, а у Китая ВВП в 15 раз больше. Гегемония уходит, чем быстрее с этим смирятся, тем меньше будет жертв
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Значение Китая это не значение одной страны, от его экономики зависит уже процентов 90 мира, включая западные страны. Удар по Китаю почувствует весь мир. Мир даже удар по России почувствовал. Запад не вводит санкций против Китая не потому, что не хочет, а потому что пока не может. Разобравшись с Россией, Запад опять сделает Китай своей фактической колонией. Второй колонией, первой опять будет Россия. Поэтому Китай понимает, что у Запада до него не доходят руки, пока сопротивляется Россия
    24 февраля, Гость   Ответить
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