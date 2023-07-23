Лукашенко заявил, что бойцы "Вагнера" хотят на Запад

Президент Белоруссии добавил, что держит их в центре и ему не хотелось бы передислоцировать их на Запад — у "вагнеровцев" "настроения плохие"

23 июля 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Белорусский президент Александр Лукашенко признался, что бойцы ЧВК "Вагнер" начали "напрягать" его, прося позволить им провести "экскурсию" по Западу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать "вагнеровцы". "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", – рассказал Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что держит их в центре, и ему не хотелось бы передислоцировать их на Запад – у "вагнеровцев" "настроения плохие". Кроме того, они знают, что происходит вокруг союзного государства, добавил Лукашенко.