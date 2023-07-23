Лукашенко заявил, что бойцы "Вагнера" хотят на Запад
Президент Белоруссии добавил, что держит их в центре и ему не хотелось бы передислоцировать их на Запад — у "вагнеровцев" "настроения плохие"
23 июля 2023, 16:35, ИА Амител
Белорусский президент Александр Лукашенко признался, что бойцы ЧВК "Вагнер" начали "напрягать" его, прося позволить им провести "экскурсию" по Западу. Об этом сообщает РИА Новости.
"Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать "вагнеровцы". "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", – рассказал Лукашенко.
Президент Белоруссии добавил, что держит их в центре, и ему не хотелось бы передислоцировать их на Запад – у "вагнеровцев" "настроения плохие". Кроме того, они знают, что происходит вокруг союзного государства, добавил Лукашенко.
18:13:56 23-07-2023
А может в окрестностях столицы У пустить их погулять? А что, дело то молодое, глядишь и собьют охотку с тех проходимцев.
18:25:53 23-07-2023
Они дальше Бахмута и не были не где. Свози их батька на экскурсию, в Бресткую крепость
19:47:13 23-07-2023
Нынче по небу солнце нормально идёт, потому что мы рвёмся на запад.
08:23:04 24-07-2023
Но на запад ползет батальон, чтобы солнце взошло на востоке.
08:25:31 24-07-2023
Не пугайтесь, когда не на месте закат, судный день это сказки для старших, просто землю вращают куда захотят, наши сменные роты на марше.
08:26:02 24-07-2023
Русский город Одесса.
09:55:13 24-07-2023
что то все рвутся на запад загнивающий. а на благодатный восток не хотят
12:39:51 24-07-2023
Батька знатно поляков потроллил, они уже обделались точно, т.к. точно знают чем эта экскурсия закончится :-)