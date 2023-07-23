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Лукашенко заявил, что бойцы "Вагнера" хотят на Запад

Президент Белоруссии добавил, что держит их в центре и ему не хотелось бы передислоцировать их на Запад — у "вагнеровцев" "настроения плохие"

23 июля 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Белорусский президент Александр Лукашенко признался, что бойцы ЧВК "Вагнер" начали "напрягать" его, прося позволить им провести "экскурсию" по Западу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать "вагнеровцы". "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", – рассказал Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что держит их в центре, и ему не хотелось бы передислоцировать их на Запад – у "вагнеровцев" "настроения плохие". Кроме того, они знают, что происходит вокруг союзного государства, добавил Лукашенко. 

Владимир Путин Александр Лукашенко

Комментарии 8

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Гость

18:13:56 23-07-2023

А может в окрестностях столицы У пустить их погулять? А что, дело то молодое, глядишь и собьют охотку с тех проходимцев.

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Гость

18:25:53 23-07-2023

Они дальше Бахмута и не были не где. Свози их батька на экскурсию, в Бресткую крепость

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Гость

19:47:13 23-07-2023

Нынче по небу солнце нормально идёт, потому что мы рвёмся на запад.

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Гость

08:23:04 24-07-2023

Но на запад ползет батальон, чтобы солнце взошло на востоке.

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Гость

08:25:31 24-07-2023

Не пугайтесь, когда не на месте закат, судный день это сказки для старших, просто землю вращают куда захотят, наши сменные роты на марше.

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Гость

08:26:02 24-07-2023

Русский город Одесса.

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гость

09:55:13 24-07-2023

что то все рвутся на запад загнивающий. а на благодатный восток не хотят

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Гость

12:39:51 24-07-2023

Батька знатно поляков потроллил, они уже обделались точно, т.к. точно знают чем эта экскурсия закончится :-)

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