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Лукашенко заявил, что пойдет на президентские выборы в 2025 году

Глава Белоруссии отметил, что "электоральный цикл" уже начался и на этом фоне страну "будут качать"

25 февраля 2024, 17:37, ИА Амител

Александр Лукашенко / Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко / Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен пойти на президентские выборы в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

"Пойду-пойду-пойду", – сказал Лукашенко журналистам в ответ на вопрос о том, пойдет ли он на президентские выборы. Белорусский лидер добавил, что "чем сложнее будет обстановка", чем активнее оппозиция будет "будоражить общество", тем сильнее будет его желание вновь участвовать в выборах.

"Чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси", – заявил глава государства.Лукашенко отметил, что "электоральный цикл" уже начался. Он считает, что на этом фоне Белоруссию "будут качать" до самих выборов.

Александр Лукашенко выборы белоруссия

Комментарии 6

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Гость

18:03:05 25-02-2024

Ну и молодец! Не стал тянуть кота за... что там обычно тянуть когда подвешивают интригу?... Да и нам без него будет вообще хана!?...

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Сергей

18:33:21 25-02-2024

Хорошее решение!!!

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Гость

18:35:58 25-02-2024

Вот вцепились-то! Не оторвать!

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Гость

19:40:52 25-02-2024

Гость (18:35:58 25-02-2024) Вот вцепились-то! Не оторвать! ... Гляньте, Тихановская обозначилась.

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Гость

19:51:41 25-02-2024

Гость (18:35:58 25-02-2024) Вот вцепились-то! Не оторвать! ... Вна украине-то как народу хорошо.С каждым разом выборы всё демократичнее и демократичнее...И главное что свободные...

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Гость

07:55:10 26-02-2024

Победит. Да и по сравнению с Байденом он вообще еще пацан

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