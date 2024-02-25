Лукашенко заявил, что пойдет на президентские выборы в 2025 году
Глава Белоруссии отметил, что "электоральный цикл" уже начался и на этом фоне страну "будут качать"
25 февраля 2024, 17:37, ИА Амител
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен пойти на президентские выборы в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.
"Пойду-пойду-пойду", – сказал Лукашенко журналистам в ответ на вопрос о том, пойдет ли он на президентские выборы. Белорусский лидер добавил, что "чем сложнее будет обстановка", чем активнее оппозиция будет "будоражить общество", тем сильнее будет его желание вновь участвовать в выборах.
"Чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси", – заявил глава государства.Лукашенко отметил, что "электоральный цикл" уже начался. Он считает, что на этом фоне Белоруссию "будут качать" до самих выборов.
18:03:05 25-02-2024
Ну и молодец! Не стал тянуть кота за... что там обычно тянуть когда подвешивают интригу?... Да и нам без него будет вообще хана!?...
18:33:21 25-02-2024
Хорошее решение!!!
18:35:58 25-02-2024
Вот вцепились-то! Не оторвать!
19:40:52 25-02-2024
Гость (18:35:58 25-02-2024) Вот вцепились-то! Не оторвать! ... Гляньте, Тихановская обозначилась.
19:51:41 25-02-2024
Гость (18:35:58 25-02-2024) Вот вцепились-то! Не оторвать! ... Вна украине-то как народу хорошо.С каждым разом выборы всё демократичнее и демократичнее...И главное что свободные...
07:55:10 26-02-2024
Победит. Да и по сравнению с Байденом он вообще еще пацан