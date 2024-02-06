НОВОСТИПолитика

Лукашенко заявил, что Путин пригласил его отдохнуть на Алтае

Президент отметил, что когда-нибудь найдет время на отдых в России

06 февраля 2024, 19:24, ИА Амител

Александр Лукашенко / Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко / Фото: president.gov.by

Президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу Александра Лукашенко отдохнуть на Алтае. Об этом рассказал сам президент Белоруссии, сообщает "БелТА".

"Он меня все время приглашает. Говорит, вот на Алтае и на Камчатке надо побывать, и Байкал еще, чтобы почувствовать красоту Зауралья", – сказал Лукашенко.Президент подчеркнул, что когда-нибудь найдет время на отдых в России.

Напомним, что в последний раз Путин посетил Алтай в августе 2016 года – тогда в Белокурихе проходило заседание о введении курортного сбора. До этого, в 2015 году, глава государства провел в Горном Алтае три дня в компании экс-президента Италии Сильвио Берлускони.

Политика Александр Лукашенко

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

20:01:05 06-02-2024

Пусть забирает свои бульбаш-трамваи. Они ни того калибра

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:18:11 07-02-2024

Гость (20:01:05 06-02-2024) Пусть забирает свои бульбаш-трамваи. Они ни того калибра ... У тебя голова не того калибра. А с трамваями порядок. От того что местный МУП ГЭТ не занимается содержанием контактной сети и рельс, трамваи хуже не становятся. А кстати, ты не знаешь где сейчас директор ГЭТ? Под следствием.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:58:05 06-02-2024

За этот ценник батька тай предпочитает

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:21:40 07-02-2024

Гость (20:58:05 06-02-2024) За этот ценник батька тай предпочитает... Ты совсем ломом битый? Какой Тай? Какой ценник? Ты вот так себе это представляешь - президент Белоруссии приходит в турагентство и говорит - да отдохнуть хочу, сколько стоит на Алтай съездить? Так много? А сколько тогда в Тайланд? Оооо, так мало, еду тогда в Тай, заверните мне пару путевочек на Пхукет….. Вы че, реально думаете, что кто то из высших чиновников по Тайландам ездят?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:39 07-02-2024

Гость (20:58:05 06-02-2024) За этот ценник батька тай предпочитает... Зачем Тай, когда есть Яровое - море в крае! Милости просим Александр Геннадьевич

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:41:56 07-02-2024

Гость (11:58:39 07-02-2024) Зачем Тай, когда есть Яровое - море в крае! Милости просим А... Григорьевич

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:43:08 07-02-2024

"в компании экс-президента Италии Сильвио Берлускони." А Берлускони разве был президентом? А не премьер-министром?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров