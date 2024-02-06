Лукашенко заявил, что Путин пригласил его отдохнуть на Алтае
Президент отметил, что когда-нибудь найдет время на отдых в России
06 февраля 2024, 19:24, ИА Амител
Президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу Александра Лукашенко отдохнуть на Алтае. Об этом рассказал сам президент Белоруссии, сообщает "БелТА".
"Он меня все время приглашает. Говорит, вот на Алтае и на Камчатке надо побывать, и Байкал еще, чтобы почувствовать красоту Зауралья", – сказал Лукашенко.Президент подчеркнул, что когда-нибудь найдет время на отдых в России.
Напомним, что в последний раз Путин посетил Алтай в августе 2016 года – тогда в Белокурихе проходило заседание о введении курортного сбора. До этого, в 2015 году, глава государства провел в Горном Алтае три дня в компании экс-президента Италии Сильвио Берлускони.
20:01:05 06-02-2024
Пусть забирает свои бульбаш-трамваи. Они ни того калибра
07:18:11 07-02-2024
Гость (20:01:05 06-02-2024) Пусть забирает свои бульбаш-трамваи. Они ни того калибра ... У тебя голова не того калибра. А с трамваями порядок. От того что местный МУП ГЭТ не занимается содержанием контактной сети и рельс, трамваи хуже не становятся. А кстати, ты не знаешь где сейчас директор ГЭТ? Под следствием.
20:58:05 06-02-2024
За этот ценник батька тай предпочитает
07:21:40 07-02-2024
Гость (20:58:05 06-02-2024) За этот ценник батька тай предпочитает... Ты совсем ломом битый? Какой Тай? Какой ценник? Ты вот так себе это представляешь - президент Белоруссии приходит в турагентство и говорит - да отдохнуть хочу, сколько стоит на Алтай съездить? Так много? А сколько тогда в Тайланд? Оооо, так мало, еду тогда в Тай, заверните мне пару путевочек на Пхукет….. Вы че, реально думаете, что кто то из высших чиновников по Тайландам ездят?
11:58:39 07-02-2024
Гость (20:58:05 06-02-2024) За этот ценник батька тай предпочитает... Зачем Тай, когда есть Яровое - море в крае! Милости просим Александр Геннадьевич
14:41:56 07-02-2024
Гость (11:58:39 07-02-2024) Зачем Тай, когда есть Яровое - море в крае! Милости просим А... Григорьевич
08:43:08 07-02-2024
"в компании экс-президента Италии Сильвио Берлускони." А Берлускони разве был президентом? А не премьер-министром?