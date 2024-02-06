Лукашенко заявил, что Путин пригласил его отдохнуть на Алтае

Президент отметил, что когда-нибудь найдет время на отдых в России

06 февраля 2024, 19:24, ИА Амител

Александр Лукашенко / Фото: president.gov.by

Президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу Александра Лукашенко отдохнуть на Алтае. Об этом рассказал сам президент Белоруссии, сообщает "БелТА".

"Он меня все время приглашает. Говорит, вот на Алтае и на Камчатке надо побывать, и Байкал еще, чтобы почувствовать красоту Зауралья", – сказал Лукашенко.Президент подчеркнул, что когда-нибудь найдет время на отдых в России.

Напомним, что в последний раз Путин посетил Алтай в августе 2016 года – тогда в Белокурихе проходило заседание о введении курортного сбора. До этого, в 2015 году, глава государства провел в Горном Алтае три дня в компании экс-президента Италии Сильвио Берлускони.