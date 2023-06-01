Лукашенко заявил, что "украинский вопрос" нужно было решать в 2014-2015 годах

По его словам, это "единственная ошибка", поскольку тогда у Украины не было армии или готовности к военным действиям

01 июня 2023, 17:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что решать "украинский вопрос" нужно было ещё в 2014-2015 годах. Как сообщает "Газета.ru", об этом лидер республики сказал во время Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ.

По его словам, это "единственная ошибка", поскольку тогда у Украины не было армии или готовности к военным действиям.

"Всё хотели мирно как-то урегулировать. А они за это время создавали боеспособные вооружённые силы", – заявил Лукашенко.

Он также заявил, что сейчас Запад планирует силовой вариант смены власти в Белоруссии. Для этого в Литве, Польше и на Украине готовят вооружённые формирования.