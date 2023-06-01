Лукашенко заявил, что "украинский вопрос" нужно было решать в 2014-2015 годах
По его словам, это "единственная ошибка", поскольку тогда у Украины не было армии или готовности к военным действиям
01 июня 2023, 17:44, ИА Амител
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что решать "украинский вопрос" нужно было ещё в 2014-2015 годах. Как сообщает "Газета.ru", об этом лидер республики сказал во время Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ.
По его словам, это "единственная ошибка", поскольку тогда у Украины не было армии или готовности к военным действиям.
"Всё хотели мирно как-то урегулировать. А они за это время создавали боеспособные вооружённые силы", – заявил Лукашенко.
Он также заявил, что сейчас Запад планирует силовой вариант смены власти в Белоруссии. Для этого в Литве, Польше и на Украине готовят вооружённые формирования.
18:53:30 01-06-2023
Лукошенко не знает, что такое нельзя говорить в России.
19:08:10 01-06-2023
Если Картофельный-папа такой умный, почему он не самый главный ?
20:06:24 01-06-2023
А чтобы после объявления частичной мобилизации многие десятки тысяч парней не уезжали бы сразу за границу,некоторые либерастные сайты давно надо было объявить иноагентами.То есть работающими в интересах других государств.Хотя некоторые подобные сайты косвенно имели государственное обеспечение.
07:14:29 02-06-2023
они за это время создавали боеспособные вооружённые силы --- ну не они создали, им создали. Но да, надо было бы, да "бы" мешает. Еще уже второй год говорят, что надо бы рушить мосты, дороги, электроснабжение, связь, но "бы" опять мешает. Через 9 лет Лукашенко и про это скажет