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Луков день: что обязательно нужно съесть 5 мая, чтобы стать здоровее

В День Луки можно избавиться от некоторых болезней, верили наши предки

05 мая 2023, 06:22, Анастасия Бичакова

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com

Народный праздник День Луки, или Луков день, отмечают в России 5 мая 2023 года. Он посвящён святителю, апостолу от семидесяти Луке, который был сподвижником святого Павла и автором одного из Евангелий.

С Днём Луки связано множество запретов и традиций, в том числе гастрономических. Что съесть в этот день, чтобы обрести здоровье на весь оставшийся год – читайте на amic.ru.

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Что обязательно нужно сделать в Луков день?

 

Одна из главных традиций Лукова дня касается женщин, страдающих бесплодием. Чтобы избавиться от этого недуга, девушки на Руси 5 мая поодиночке выходили в поле на рассвете. Они снимали с себя одежду и воображали, что незаметно становятся в хоровод беременных ведьм, которые якобы активизируются в праздник.

Кроме того, 5 мая было принято сеять лук. Так что название Луков день говорит само за себя.

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А что съесть 5 мая, чтобы стать здоровее?

Лук! Считается, что он укрепляет иммунитет и помогает в лечении простуды.

По этому поводу есть поговорки: "Лук от семи недуг", "Кто ест лук – избавлен от вечных мук", "Лук да баня всё исправят".

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Что нельзя делать в Луков день?

В Луков день не советуют печь блины. По поверьям, их запах может привлечь нечисть, а с её появлением в доме возможны ссоры и скандалы.

Нельзя 5 мая разбрасывать вещи. Мол, если они потеряются, то их уже не отыскать.

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Народные приметы 5 мая

  • Найти деньги в Луков день – к большой прибыли.
  • Тепло 5 мая – значит, хорошая погода продержится до конца весны.

праздники религия

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