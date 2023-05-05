Лунное затмение и звездопад смогут увидеть жители Алтайского края

В следующий раз такое событие произойдёт только через 19 лет

05 мая 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Алтайского края в ночь на 6 мая смогут увидеть лунное затмение и звездопад. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Начнётся оно в 22 часа, а максимума достигнет в первой половине первого часа ночи. Если погода будет ясной, то увидеть всё жители и гости региона смогут невооружённым глазом.

В следующий раз наблюдать подобное событие можно будет только через 19 лет.

Также над сибирскими городами пройдёт звездопад майских Акварид – зрители увидят до 50 метеоров в час. Их за собой оставляет комета Галлея.