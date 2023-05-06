Лунное затмение в Алтайском крае. Фото
Увидеть это явление в следующий раз можно будет только через 19 лет
06 мая 2023, 06:55, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В ночь с 5 на 6 мая жители и гости Алтайского края могли увидеть лунное затмение. Наблюдал за ним и корреспондент amic.ru.
Процесс начался около 22 часов, а своего пика достиг примерно в половину первого ночи. Также в прошедшую ночь над Сибирью можно было наблюдать звездопад майских Акварид – падение метеоров, которые за собой оставляет комета Галлея.
В следующий раз за лунным затмением в регионе можно будет понаблюдать только через 19 лет.
07:28:53 06-05-2023
здОрово, что вы написали об этом после (нет).
07:34:22 06-05-2023
Элен без ребят (07:28:53 06-05-2023) здОрово, что вы написали об этом после (нет).... Т.е. вчера в половину одиннадцатого утра информация была для всех кроме тебя? https://www.amic.ru/news/lunnoe-zatmenie-5-maya-gde-budet-vidno-i-vo-skolko-smotret-522693
08:00:28 06-05-2023
Гость (07:34:22 06-05-2023) Т.е. вчера в половину одиннадцатого утра информация была для... видимо, да. беру свои слова назад. бывают дни, когда не до чтения новостей, и вчера у меня был именно такой день.
07:49:06 06-05-2023
Элен без ребят (07:28:53 06-05-2023) здОрово, что вы написали об этом после (нет).... Лунное затмение 5 мая: где будет видно и во сколько смотреть? Жители Алтайского края 5 мая смогут посмотреть на лунное затмение… И кое-что ещё 05 мая 2023, 10:36, Анастасия Бичакова