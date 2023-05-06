Лунное затмение в Алтайском крае. Фото

Увидеть это явление в следующий раз можно будет только через 19 лет

06 мая 2023, 06:55, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

















Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ночь с 5 на 6 мая жители и гости Алтайского края могли увидеть лунное затмение. Наблюдал за ним и корреспондент amic.ru.

Процесс начался около 22 часов, а своего пика достиг примерно в половину первого ночи. Также в прошедшую ночь над Сибирью можно было наблюдать звездопад майских Акварид – падение метеоров, которые за собой оставляет комета Галлея.

В следующий раз за лунным затмением в регионе можно будет понаблюдать только через 19 лет.