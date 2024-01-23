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Ляйсан Утяшева опубликовала фото в "голом" платье

Снимок она сделала в Самарканде

23 января 2024, 13:00, ИА Амител

Фото из социальных сетей Ляйсан Утяшевой
Фото из социальных сетей Ляйсан Утяшевой

Российская телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала фотографию в "голом" платье со съемок шоу в Самарканде. Фото она выложила в соцсетях.

Бывшая спортсменка предстала перед подписчиками в вязаном голубом топе и юбке, под которым просматривается белое белье. Дополняли образ ведущей чокер и серьги.

Напомним, что Ляйсан Утяшева замужем за комиком и шоуменом Павлом Волей с 2012 года. 

В 2013 году Ляйсан родила сына Роберта. В 2015-м стала мамой во второй раз. У знаменитостей появилась дочь София.

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Комментарии 6

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Гость

13:05:33 23-01-2024

Т.е по телеку в воскресенье она вела шоу, вся страна видела. Решила еще что то показать?

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Гость

14:37:49 23-01-2024

Гость (13:05:33 23-01-2024) Т.е по телеку в воскресенье она вела шоу, вся страна видела.... Так явно то не завидуй что ей есть что показать в отличие от тебя :-)

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Гость

13:55:21 23-01-2024

Она таджичка что ли?

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Гость

14:46:44 23-01-2024

а я сегодня видел кучу снега, давайте эту новость обсудим.

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Гость

18:41:59 23-01-2024

Ой, прям - голое платье?! А сама в трусах с лифчиком стоит...!? Нашли чем удивить...

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гость

20:19:20 23-01-2024

а где наши наши поборники морали,что то не видно криков-на костер ведьму или команды фас не прозвучало

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