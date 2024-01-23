Ляйсан Утяшева опубликовала фото в "голом" платье
Снимок она сделала в Самарканде
23 января 2024, 13:00, ИА Амител
Фото из социальных сетей Ляйсан Утяшевой
Российская телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала фотографию в "голом" платье со съемок шоу в Самарканде. Фото она выложила в соцсетях.
Бывшая спортсменка предстала перед подписчиками в вязаном голубом топе и юбке, под которым просматривается белое белье. Дополняли образ ведущей чокер и серьги.
Напомним, что Ляйсан Утяшева замужем за комиком и шоуменом Павлом Волей с 2012 года.
В 2013 году Ляйсан родила сына Роберта. В 2015-м стала мамой во второй раз. У знаменитостей появилась дочь София.
13:05:33 23-01-2024
Т.е по телеку в воскресенье она вела шоу, вся страна видела. Решила еще что то показать?
14:37:49 23-01-2024
Гость (13:05:33 23-01-2024) Т.е по телеку в воскресенье она вела шоу, вся страна видела.... Так явно то не завидуй что ей есть что показать в отличие от тебя :-)
13:55:21 23-01-2024
Она таджичка что ли?
14:46:44 23-01-2024
а я сегодня видел кучу снега, давайте эту новость обсудим.
18:41:59 23-01-2024
Ой, прям - голое платье?! А сама в трусах с лифчиком стоит...!? Нашли чем удивить...
20:19:20 23-01-2024
а где наши наши поборники морали,что то не видно криков-на костер ведьму или команды фас не прозвучало