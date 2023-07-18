Лысый зверь с клыками напал на курятник в Сибири: шипел как змея и высоко прыгал

Местные жители заявили, что это была чупакабра

18 июля 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: "Чулымская газета"

В Новосибирской области во двор к жительнице села проник неведомый зверь и начал гонять домашнюю птицу, пишет "КП-Новосибирск".

Животное было размером с собаку, при этом прыгало в высоту почти на два метра, а когда увидело человека, то забилось в угол и начало шипеть. По внешнему виду – нечто среднее между гиеной и шакалом.

Местные жители заявили, что в курятник забралась чупакабра. Однако главный ветеринарный инспектор Чулымского района развеял все страхи – в гости пришла обычная собака, потерявшая практически всю шерсть из-за болезни.

"Шипело животное по причине слабости и истощенности. Испытывала болевой синдром в связи с болезнью, поэтому так высоко подпрыгивала", – пояснил эксперт.

Бешенством животное не было заражено, поэтому не потребовалось введение карантина на территории или каких-либо других профилактических мер.