Лысый зверь с клыками напал на курятник в Сибири: шипел как змея и высоко прыгал
Местные жители заявили, что это была чупакабра
18 июля 2023, 17:35, ИА Амител
В Новосибирской области во двор к жительнице села проник неведомый зверь и начал гонять домашнюю птицу, пишет "КП-Новосибирск".
Животное было размером с собаку, при этом прыгало в высоту почти на два метра, а когда увидело человека, то забилось в угол и начало шипеть. По внешнему виду – нечто среднее между гиеной и шакалом.
Местные жители заявили, что в курятник забралась чупакабра. Однако главный ветеринарный инспектор Чулымского района развеял все страхи – в гости пришла обычная собака, потерявшая практически всю шерсть из-за болезни.
"Шипело животное по причине слабости и истощенности. Испытывала болевой синдром в связи с болезнью, поэтому так высоко подпрыгивала", – пояснил эксперт.
Бешенством животное не было заражено, поэтому не потребовалось введение карантина на территории или каких-либо других профилактических мер.
17:39:02 18-07-2023
динозавр
18:43:34 18-07-2023
кенгуру что ли
20:53:37 18-07-2023
Волкособа!
08:57:00 19-07-2023
На фото кошка породв "канадский сфинкс". Лысая, с клыками и шипит. Любит курятину.