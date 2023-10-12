Эксперт рассказала о новых психологических отклонениях, которые появились в последние годы

12 октября 2023, 09:45, ИА Амител

Алтайский край часто называют в числе лидеров по количеству жителей с психическими заболеваниями. Но это устоявшийся миф, считает Ирина Шереметьева, профессор, завкафедрой психиатрии, медицинской психологии и наркологии, ректор АГМУ. В "Переговорке" на amic.ru она рассказала, что сегодня в психиатрии считается нормой, а что – нет. "Некоторое из того, что считалось патологическим процессом, когда я только начинала работать, сейчас уже стало считаться нормой", – отметила эксперт. Поговорили и о новых психических расстройствах, которые появились у людей в наше время. В том числе – о зависимости от гаджетов. Эксперт объяснила, какое поведение близких должно вызвать тревогу и требует обращения к специалисту. Предостерегла не путать "плохой характер или невоспитанность с эмоциональным состоянием человека" и рассказала, как уберечь свое психическое здоровье.Кто в "Переговорке"



Шереметьева Ирина Игоревна, доктор медицинских наук, профессор, врач-психиатр высшей категории.

Окончила Алтайский государственный медицинский институт.

С 1992-го по 1995 год – врач-психотерапевт Алтайского краевого психоневрологического диспансера.

С 2001 года – замглавного врача по лечебной работе Алтайского краевого психоневрологического диспансера.

С 2003 года работает в АГМУ на постоянной основе.

С сентября 2018-го по июнь 2019-го – завкафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом дополнительного профессионального образования.

С 2019 года назначена на должность и. о. ректора ФГБОУ ВО "Алтайский государственный медицинский университет".

С 17 сентября 2021-го утверждена в должности ректора ФГБОУ ВО АГМУ.

Автор 141 научного труда.01:35 Правда ли, что Алтайский край лидирует по числу психически больных жителей, и сколько на самом деле наших земляков получают помощь от специалистов по психиатрии и психологии?

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