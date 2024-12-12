Любовь и интриги. "Ростелеком" приглашает барнаульцев на бесплатный спецпоказ драмеди

"Ландыши. Такая нежная любовь" покажут в Pioneer Сinema

12 декабря 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KKtDA

Люди в кинотеатре / Фото: freepik.com

"Ростелеком" приглашает на спецпоказ драмеди "Ландыши. Такая нежная любовь" (18+), музыку и песни для которой написал лидер группы "Комната культуры" Женя Трофимов. Премьера сериала пройдет в январе в онлайн-кинотеатре Wink.ru*, но жители Барнаула смогут первыми бесплатно увидеть первые серии уже 13 декабря 2024 года в кинотеатре Pioneer Sinema*.

По сюжету провинциальный парень Леха Данилин и Катя Орлова, наследница миллиардера, выросшая в Лондоне и потерявшая родителей в автокатастрофе, случайно встречаются в небольшом российском городе. После однодневного знакомства они женятся, и их дальнейшие отношения становятся борьбой противоположностей.

"Барнаульские зрители не только первыми увидят сериал, который появится на Wink.ru только в январе, но и смогут принять участие в розыгрыше призов: выиграть бесплатную подписку на видеосервис и другие приятные сувениры", – пояснила директор по массовому сегменту Алтайского филиала "Ростелекома" Ирина Белкина.Это история о настоящей любви, сказал музыкант Женя Трофимов. И добавил, что противоречия и перипетии героев отражены в музыке, которая подчеркивает динамику истории и характеры персонажей.

"Я впервые озвучивал героя сериала, в целом выступал в роли композитора, и это был хороший опыт", – заключил Женя Трофимов.

Сериал создан компаниями "НМГ Студия" и "Всемирные русские студии" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). В главных ролях снялись Ника Здорик ("Хор"), Сергей Городничий ("Цикады"), Ирина Паутова ("Нулевой пациент"), Евгений Коряковский ("ГДР") и Владимир Стержаков ("Молодежка"). Режиссер – Александр Карпиловский ("Модный синдикат").

Бесплатный предпросмотр сериала "Ландыши. Такая нежная любовь" пройдет 13 декабря 2024 года в 18:00 в кинотеатре Pioneer Cinema (Барнаул, ТРЦ "Пионер", проспект Ленина, 102в, зал 6).

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Фото: ПАО "Ростелеком"

* Wink.ru ("Винк.ру"); Pioneer Sinema ("Пионер Синема"); QR ("КуАр")

ПАО "Ростелеком"

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