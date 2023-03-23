"Любовь и суши". В Барнауле открыли новую доставку премиум-роллов
Что это за компания и почему там так же вкусно, как в Dimmy Yammy
23 марта 2023, 09:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrE1TQj5
Меню
В нём есть некоторые из лучших роллов как в Dimmy Yammy. И всё же около 60% меню – это новые уникальные блюда.
Цена и качество
Роллы в "Любовь и суши" меньше и дешевле. При этом качество и пропорции полностью сохранены. Это идеальный баланс цены и вкуса.
Логотип и позиционирование
Dimmy Yammy – это высокий класс роллов и дорогая упаковка. Их ставят на стол перед важными гостями. "Любовь и суши" – это про заботу о себе, про внимание к близким. Это про роллы, которые хочется покушать в кругу близких и друзей.
"Любовь и суши" работает уже две недели. И вот какие роллы заказывают чаще всего:
- "Филадельфия премиум" Полностью обёрнутый ролл лососем с минимальным количеством риса. Настоящий премиум всего за 460 рублей. Ролл быстро влюбил в себя и занял первое заслуженное место.
- "Хрустящая креветка" Нежнейшая начинка из сливочного сыра и огурца. Сверху хрустящая креветка с соусом тай-бэй и соусом унаги. Сочный и яркий ролл.
- "Тропический" Великолепие фруктов и ягод в одном ролле. В меру сладкий и очень полезный. Невероятно красивый и эстетичный. Несколько секунд вам захочется полюбоваться им, прежде чем он исчезнет с вашего стола.
- "Запечённая Филадельфия" Тут вообще без комментариев. Если вы ещё не пробовали этот уникальный ролл от Dimmy Yammy, сделайте это в "Любовь и суши". Многие клиенты обеих доставок называют его своим самым любимым.
- "Калифорния" Хороший ролл за хорошую стоимость – всего 250 рублей.
"Мы хотим любить и быть любимы. Для этого мы долго изучали рынок и создали идеальные роллы, с которыми хочется вас познакомить. А чтобы знакомство было приятнее, дарим ролл "Хрустящая креветка" на первый заказ от суммы 1495 рублей. Нежная любовь, нежные суши, нежные вы, когда попробуете наши роллы", – говорят создатели "Любовь и роллы".
Чтобы получить ролл "Хрустящая креветка", используйте промокод "KREV66". Акция действует до 26 марта 2023 года включительно. Все подробности на сайте.
Доставка премиум-роллов "Любовь и суши" (ИП Волжина Елена Александровна)
Тел.: +7 (385-2) 59-11-99
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ОГРНИП: 321040000015487
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