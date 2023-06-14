Любви все возрасты покорны: где россияне находят вторых половинок

И реально ли это сделать через сайт знакомств

14 июня 2023, 17:30, ИА Амител LjN8KLmvf

Любовь. Отношения / Фото: prostooleh / Freepik

По статистике около 30% россиян живут одинокими. В основном это люди в возрасте, у которых умер супруг или супруга. Однако немало тех, кто не имеет второй половинки, и среди молодежи. Отличный способ найти пару – интернет-знакомства в Барнауле (или любом другом городе), но где шансы встретить любовь выше?

Что говорит статистика

Согласно проведенному в 2021 году среди россиян опросу относительного того, где они познакомились со своей второй половинкой, голоса распределились следующим образом:

27% – знакомства в кругу общих друзей;

24% – на работе или на учебе;

7% – на улице;

5% – интернет-знакомства;

4% – в барах, на дискотеках и в клубах;

1% – в транспорте, театрах, библиотеках и фитнес-центрах.

В 2022 году данные были уже иными. В топ-3 попала работа, интернет и улица. Перечисленные места набрали 15%, 15% и 11% соответственно. На четвертой и пятой позициях оказались компания друзей и учеба.

О свиданиях и не только

Чаще всего на свидания ходят люди 18-24 лет (67% парней и девушек регулярно проводят романтические встречи в кафе и других местах). В возрасте 25-34 лет показатель падает до 35%. Среди тех, кто старше 60 лет, на свидания ходят лишь 5%. Самые популярные места для встреч – кафе, дом и кино.

Возраст, когда российские мужчины и женщины начинают "серьезные" отношения, также отличается. Согласно опросам, девушки обычно начинают жить с партнером примерно в 20-25 лет, парни – в 25-28 лет.

Доля пар, зарегистрировавших брак официально, также зависит от возраста. Так, среди молодежи до 25 лет их не более 30%, а в группе от 45 до 49 лет – уже около 90%. Меньше всего желающих вступать в официальный союз среди тех, кто уже был в браке и пережил развод.

Половина россиян считают, что до того как вступить в брак, партнеры должны некоторое время пожить вместе. Примерно столько же уверены, что налаживать совместный быт стоит только имея штамп в паспорте.

Возрастное ограничение 18+

DABLTECH LTD, Israel

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