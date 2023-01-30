Людей раскидало по кюветам после аварии на алтайской трассе

На дороге из-за происшествия образовалась серьёзная пробка

30 января 2023, 09:35, ИА Амител

Кадр из видео

Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

Столкновение случилось на участке между Боровихой и Зудилово. Одна из иномарок после аварии встала поперёк дороги и перекрыла движение автомобилей.

Тела нескольких человек, по словам очевидцев, раскидало по кюветам. Возле одного из них снег залит кровью.

По предварительным данным, есть погибшие.