Людей раскидало по кюветам после аварии на алтайской трассе
На дороге из-за происшествия образовалась серьёзная пробка
30 января 2023, 09:35, ИА Амител
Кадр из видео
Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".
Столкновение случилось на участке между Боровихой и Зудилово. Одна из иномарок после аварии встала поперёк дороги и перекрыла движение автомобилей.
Тела нескольких человек, по словам очевидцев, раскидало по кюветам. Возле одного из них снег залит кровью.
По предварительным данным, есть погибшие.
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