Люди в Алтайском крае стали умирать реже, но и рождаться тоже

Естественная убыль населения в регионе снизилась на 2,2 тысячи человек

14 сентября 2023, 19:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В период с января по июль 2023 года в Алтайском крае на 2,2 тысячи человек уменьшилась естественная убыль населения. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

Рождаемость в регионе стала меньше на 6%, но также снизилась и смертность – на 13%. За вышеуказанный период в регионе родилось 9694 младенца. В то же время 17 726 скончались.

Естественная убыль населения составила 8032, тогда как в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 10 235.

Число браков и разводов в регионе растет. С января по июль 2023-го в Алтайском крае появилось 7192 семьи, а 6161 – распалась.