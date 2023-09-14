Люди в Алтайском крае стали умирать реже, но и рождаться тоже
Естественная убыль населения в регионе снизилась на 2,2 тысячи человек
14 сентября 2023, 19:36, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В период с января по июль 2023 года в Алтайском крае на 2,2 тысячи человек уменьшилась естественная убыль населения. Об этом сообщает Алтайкрайстат.
Рождаемость в регионе стала меньше на 6%, но также снизилась и смертность – на 13%. За вышеуказанный период в регионе родилось 9694 младенца. В то же время 17 726 скончались.
Естественная убыль населения составила 8032, тогда как в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 10 235.
Число браков и разводов в регионе растет. С января по июль 2023-го в Алтайском крае появилось 7192 семьи, а 6161 – распалась.
20:36:03 14-09-2023
Да вымерли уже.
22:49:56 14-09-2023
Население уехало на лучшие территории. Тут уже ловить нечего. лучше не будет, это точно. Пишут средняя зарплата -40 тыщ по факту - 25
23:53:50 14-09-2023
В том году смертность от ковида была большая, не надо никогда сравнивать с теми годами, пишите честно, сравнивайте с докоаижными годами. Неужели дороги нужнее здоровья людей. Съездите на Бехтерева, по деревням и поймёте, что смертность и дальше будет расти. Мы имеем столько курортных зон, раньше были профилактории почти у всех предприятий, но денег у людей нет. Да что про курорты говорить, если у людей к зубному сходить денег нет.
08:11:07 15-09-2023
Свежо придание, да верится с трудом.