Люди в белых худи. Чем закончился fashion-квест в Барнауле

Победителем в нём стали сразу пять счастливчиков

22 февраля 2023, 07:55, ИА Амител

Фото: ТРЦ "Европа"

17 февраля завершился проект "Люди в худи". Будничный fashion-квест длился целую неделю. Рассказываем, что это и какие подарки там раздавали.

Проект "Люди в худи" – это коллаборация LOVE Radio Барнаул и ТРЦ "Европа", в рамках которого каждый слушатель радиостанции или посетитель ТРЦ мог получить парные толстовки с уникальным дизайном. В его основе QR-код, ведущий на плейлист, где собраны любимые хиты волны 91.5.

Каждый день люди следили за эфирами LOVE Radio Барнаул и социальными сетями ТРЦ "Европа" в ожидании упоминания нужного отдела и кодового слова. На полках и вешалках магазинов агенты прятали одно худи, второе можно было получить, назвав специальный шифр консультанту.

Вот так сразу пять счастливчиков обзавелись эксклюзивными парными худи, о чём некоторые из них даже поделились в своих персональных аккаунтах и в эфире Big Love Message.

ИП Шаповалова А. Д.

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