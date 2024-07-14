Люди во всем мире могут массово ослепнуть из-за новой эпидемии
Некоторые меры могут помочь спасти зрение
14 июля 2024, 12:10, ИА Амител
Эксперты предупреждают о возможной эпидемии близорукости, которая может охватить значительную часть населения Земли к 2050 году. По прогнозам, около половины мирового населения может столкнуться с этой проблемой.
Основной причиной роста случаев близорукости считается технический прогресс, а именно широкое распространение смартфонов, компьютеров и других электронных устройств. При длительном использовании этих гаджетов глаза испытывают повышенную нагрузку, особенно у детей, которые начинают активно пользоваться ими с раннего возраста.
По данным исследований, в 2016 году близорукость была диагностирована примерно у 1,4 миллиарда человек. Ожидается, что к 2050 году это число может возрасти до 4,758 миллиарда человек. Изначально рост заболеваемости наблюдался в странах Юго-Восточной Азии, но эксперты предполагают, что проблема может распространиться по всему миру.
Чтобы предотвратить развитие близорукости, специалисты рекомендуют:
– ограничить время использования электронных устройств;
– регулярно проводить время на свежем воздухе;
– заниматься физической активностью.
Эти меры могут помочь снизить риск развития близорукости как у детей, так и у взрослых.
12:19:14 14-07-2024
Жахнут ЯО...! И всем опасениям привет!...
12:20:50 14-07-2024
это невозможно - мир погибнет в 2030 от ядерной войне. так предсказали на тнт. а они не соврут, точно.
так што мертвые не потеют и от близорукости не страдают
13:49:49 14-07-2024
Мусик (12:20:50 14-07-2024) это невозможно - мир погибнет в 2030 от ядерной войне. так п... ой, ужас какой... мир погибнет, но так и не увидит музей на по. Октября:(
16:55:37 14-07-2024
Элен без ребят (13:49:49 14-07-2024) ой, ужас какой... мир погибнет, но так и не увидит музей на ... Элен, Мусик, как наши попы, бред несет от просмотра ТНТ. Люди не смотрите ТНТ, а почитайте оригинал Божьего Слова, там четко написано, что сам Дьявол, который временно правит на земле не допустит этого, ибо он погибнет в этом Аду, а в Слове написано, что Бог будет его судить и тех кто примкнет к нему после дня Воскресенья. Вот ткая загагулина получается.
19:04:59 14-07-2024
Гость (16:55:37 14-07-2024) Элен, Мусик, как наши попы, бред несет от просмотра ТНТ. Люд... нет, не буду читать и ваших попов слушать.
23:17:32 14-07-2024
Элен без ребят (19:04:59 14-07-2024) нет, не буду читать и ваших попов слушать. ... А вот и зря.
Там ясно написан, что как индикаторое событие будет битва Гога и магога. Пока небыло.
Та что будем посмотреть.
Кста, в апокалипсиса нет форм будущего времени. Повод подумать, а?
Так что смело берите кредит и берите хатуу - все будет ок. А если не ок - то пофиг. Как- то же будет.
07:45:08 15-07-2024
Musik (23:17:32 14-07-2024) А вот и зря. Там ясно написан, что как индикаторое событ... Осталось подумать, про кого и кем писался апокалипсис.
19:16:54 14-07-2024
День Триффидов?