Люди во всем мире могут массово ослепнуть из-за новой эпидемии

Некоторые меры могут помочь спасти зрение

14 июля 2024, 12:10, ИА Амител

Глаза / Фото: pxhere.com/ru/photo/1162325

Эксперты предупреждают о возможной эпидемии близорукости, которая может охватить значительную часть населения Земли к 2050 году. По прогнозам, около половины мирового населения может столкнуться с этой проблемой.

Основной причиной роста случаев близорукости считается технический прогресс, а именно широкое распространение смартфонов, компьютеров и других электронных устройств. При длительном использовании этих гаджетов глаза испытывают повышенную нагрузку, особенно у детей, которые начинают активно пользоваться ими с раннего возраста.

По данным исследований, в 2016 году близорукость была диагностирована примерно у 1,4 миллиарда человек. Ожидается, что к 2050 году это число может возрасти до 4,758 миллиарда человек. Изначально рост заболеваемости наблюдался в странах Юго-Восточной Азии, но эксперты предполагают, что проблема может распространиться по всему миру.

Чтобы предотвратить развитие близорукости, специалисты рекомендуют:

– ограничить время использования электронных устройств;

– регулярно проводить время на свежем воздухе;

– заниматься физической активностью.

Эти меры могут помочь снизить риск развития близорукости как у детей, так и у взрослых.