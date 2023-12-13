Люди же ждут. Как работники барнаульского водоканала устраняют аварии и днем, и ночью

Неважно, когда и в какую погоду случился порыв — аварийные бригады всегда наготове

13 декабря 2023, 09:25, ИА Амител

Аварийная бригада "Росводоканал Барнаул" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Аварийное отключение воды – это всегда не очень комфортно. На какое-то время приходится ограничить себя в домашних делах и просто ждать. Но не каждый задумывается о том, что вода возвращается в наши краны не по волшебству. Пока мы нервно ждем дома, аварийные бригады локализуют утечки, устанавливают место и характер повреждения. Неважно, дождь на улице, снег или лютый мороз – они все равно делают свою работу, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение.

Amic.ru побывал в аварийно-диспетчерском центре "Росводоканал Барнаул", а также съездил с бригадой на вызов и посмотрел, как люди в оранжевой форме устраняют повреждения.

Нет воды? Мы едем к вам

Восемь часов утра. Мы в аварийно-диспетчерском центре водоканала, который находится на Власихинской улице.

В это время здесь начинает работу дневная смена диспетчерской службы: главный диспетчер, диспетчер по водоснабжению и диспетчер по канализации. На стене – огромные экраны с картой города, на которой в реальном времени указано давление на самых важных узлах.

Когда мы приходим, здесь уже вовсю кипит работа: диспетчеры по телефону активно пытаются выяснить, что произошло. У жителей частного дома на одной из улиц Потока в подполе бежит вода.

"Когда это у вас началось? Только у вас вода бежит? Как вы подключены, знаете?" – диспетчеры пытаются выяснить по телефону каждую деталь.Нельзя просто взять, быстро принять вызов и отправить на него бригаду. Диспетчеры водоканала – это не телефонные операторы, а координаторы, которые должны досконально изучить проблему, разобраться в схемах подключения, установить вероятное место аварии и понять, как грамотно отключить воду на время работ.

Аварийная бригада "Росводоканал Барнаул" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

На все это у диспетчеров уходит порядка 15 минут. Частный сектор – отдельная тема. Многие дома здесь подключены к водоснабжению самими жителями без соблюдения норм и требований СНиП. А потому схемы, которые есть в компании, зачастую не отображают реального положения дел.

"Не переживайте, бригада уже выезжает. Скоро будут на месте", – собрав всю информацию, кладет трубку диспетчер.

Одной бригады мало

Следующая задача диспетчеров – определить, какой состав специалистов отправить на вызов. Одной бригады на многих авариях недостаточно: в "Росводоканал Барнаул" есть отдельные рабочие по водоснабжению и по водоотведению. Плюс, нужно понять, какую технику отправлять на место.

В итоге решено, что устранять аварию будет бригада под руководством мастера Ивана Райша. Рабочие только успели вернуться с предыдущей заявки.

Аварийная бригада "Росводоканал Барнаул" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Снова нужно планету спасать, там вся улица без воды сидит", – начинает вводить в курс дела.Бригадир отвечает так же шутливо:

"Мы же только что спасали! Что ж, снова, так снова".Едва отогревшись (на улице в этот день были мороз и неприятный ветер), бригада изучила схемы, выслушала инструкции диспетчеров и отправилась на новый вызов.

Туда же отправились и мы.

Аварийная бригада "Росводоканал Барнаул" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Копают в любую погоду

20 минут дороги – и мы на месте. Прибыв, специалисты первым делом общаются с местными жителями. В доме, где бежит вода, живут инвалиды, а потому сотрудники водоканала сами спускаются в подпол и выясняют, в чем причина.

В это время другой специалист команды ходит по улице с трассоискателем. Это специальный прибор, который отслеживает, где и как глубоко под землей проложены трубы.

Аварийная бригада "Росводоканал Барнаул" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Наконец, оценив всю ситуацию, бригада принимается за работу. Оказалось, что причина аварии – в другом доме, и рыть нужно там. Повреждение очень типичное для частного сектора, поясняет Иван Райш.

"В частных домах аварии происходят чаще. Мы почти каждый день с подобными повреждениями сталкиваемся. Труба лежит с нарушением, здесь люди просто врезались, не поставив колодец. И из-за них теперь страдает вся улица. Нам пришлось отключить целую улицу, люди теперь без воды сидят. Это сейчас водоканал подключает, а раньше кто как умел, так и врезался. Теперь вот и расхлебываем все эти проблемы", – поясняет мастер.

Прежде чем начинать земляные работы, нужно связаться с другими ресурсоснабжающими компаниями и выяснить, какие трубы могут находиться рядом с сетью водоснабжения. Когда информация получена, приступает экскаватор. Задача ювелирная: вырыть яму, но при этом не повредить трубу. Как только звучит характерный "дзынь", на смену экскаватору приходит сотрудник водоканала с лопатой. Здесь работа становится еще более ювелирной. В холодной земле нужно найти трубу, откопать ее и оценить характер повреждений.

Аварийная бригада "Росводоканал Барнаул" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Возможно, звучит это просто: копай, а потом ремонтируй. Только вот работать приходится зимой, когда почва промерзла. Это усложняет работу, но выполнить ее нужно в любом случае, отмечает бригадир.

"Конечно, зимой сложнее. Больше времени уходит, чтобы раскопать замерзшую землю и все устранить. Но люди же ждут, мы их прекрасно понимаем и стараемся как можно быстрее все починить. Тем более пока в водопроводе нет воды, он запросто может перемерзнуть. Вот и торопимся", – поясняет Райш.

Сначала ремонт, а обед потом

С повреждением бригада управилась за несколько часов. Но мы этого уже не увидели: слишком замерзли и отпросились у бригадира домой. Он объяснил, что случай непростой: повреждены оказались частные трубы, а не сети водоканала. Тем не менее повреждение устранили.

Мелкие аварии происходят ежедневно. Чтобы успеть устранить их все, днем в городе работает несколько бригад. Они трудятся с 8 часов утра до 20 часов вечера. А затем на смену выходят ночные бригады: увы, наступление темноты не гарантирует отсутствия повреждений.

Аварийная бригада "Росводоканал Барнаул" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Самое аварийное время – межсезонье. Особенно весна: во время перепадов температур идут подвижки грунта и начинаются повреждения. Бывает, даже пообедать не получается – весь день по вызовам приходится. Задерживаться тоже приходится, если рабочее время вышло, а работы еще не завершены. Но ничего – главное, что справляемся и все чиним", – заключил Райш.

Ну а диспетчерский центр работает круглосуточно, чтобы горожане могли сообщить об аварии в любое время суток и получить помощь максимально быстро. Номер контакт-центра "Росводоканал Барнаул": 8 (3852) 50-01-01.

В "Росводоканал Барнаул" ежедневно трудится 17 аварийных бригад. Водопроводом занимаются восемь, канализацией – девять. На обслуживании компании находится более 1250 км водопроводных и почти 900 км канализационных сетей города и пригорода. Водоканал оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более 667 тыс. жителей Барнаула.