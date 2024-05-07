Люксовый кроссовер в Барнауле: покупайте динамичный Jaecoo J8 в Автоцентре АНТ

Почувствуйте комфорт, престиж и безопасность на дороге – запишитесь на тест-драйв новинки

07 мая 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KPDns

Кроссовер JAECOO J8 / Фото: Семен Рогожников

Хороший способ расширить границы сознания и в полной мере насладиться реальностью – отправиться в поездку на новом динамичном JAECOO J8 (Джейку Джей восемь). Он – воплощение смелости, мощи, стиля и безопасности. Флагманский кроссовер стремительно покоряет сердца российских автолюбителей и уже для многих стал идеальным компаньоном как в городской среде, так и за ее пределами. Недавно JAECOO J8 появился в Барнауле в Автоцентре АНТ и сейчас доступен для покупки в четырех комплектациях и девяти цветах. Оценить по достоинству авто на дороге можно уже сегодня, записавшись на тест-драйв в Автоцентр АНТ на Павловском тракте, 249д. Кстати, первым покупателям кроссовера JAECOO J8 – пакет премиальных сервисных услуг в подарок. А мы расскажем, почему большой люксовый кроссовер стал одной из самых ожидаемых новинок на отечественном авторынке.

С ним точно по пути

JAECOO J8 – кроссовер с интеллектуальным полным приводом. Оснащен мощным четырехцилиндровым двухлитровым двигателем с непосредственным впрыском топлива, турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. Мощность – 249 лошадиных сил. До 100 км/ч разгоняется за 8,5 секунды.

Динамичный двигатель J8 позволяет с уверенностью преодолевать большие расстояния, а современная трансмиссия обеспечивает плавное переключение передач, снижая расход топлива. Его показатели составляют: в городе – 10,3 л на 100 км, на трассе – 6,8 л, а в смешанном режиме – 8,1 л.

Благодаря передней независимой подвеске типа "Макферсон" со стабилизатором поперечной устойчивости и задней пружинной многорычажной независимой подвеске автомобиль обладает плавным и мягким ходом. Комфорт обеспечен на любой дороге: будь то мокрый асфальт, рыхлый песок, коварный лед или бездорожье.

Передовая система полного привода с электронным управлением адаптируется к различным дорожным условиям, обеспечивая безопасность и комфорт во время движения.

Благодаря семиступенчатой преселективной автоматической коробке передач JAECOO J8 быстро и плавно, практически незаметно для водителя (всего две десятых секунды) переключает скорости. Доступно семь режимов вождения.

JAECOO J8 / Фото: Семен Рогожников

Королевский размер, роскошь и элегантность

Изысканный и классический внешний вид авто порадует самых требовательных автолюбителей. Хромированные акценты на вертикальных ребрах решетки радиатора, светодиодные фары с дневными ходовыми огнями и изящный воздухозаборник делают JAECOO J8 одним из самых стильных кроссоверов мира.

Легкосплавные колесные диски диаметром 20 дюймов удачно дополняют образ, а продуманный дизайн спиц обеспечивает эффективное охлаждение тормозных механизмов. Зеркала на отдельных стойках с интегрированными повторителями поворота – стильный элемент, изысканно дополняющий экстерьер автомобиля. Выдвижные дверные ручки кроссовера остаются сухими и чистыми даже в дождь и снег.

Светодиодные фары со специально подобранной температурой света, близкой к естественной, приятно освещают дорогу, позволяя видеть обстановку даже в полной темноте. При этом они не ослепляют встречных автомобилистов.

Экстерьер JAECOO J8 / Фото: Семен Рогожников

Стиль и комфорт без компромиссов

Каждая деталь и каждый элемент созданы обеспечивать максимальное удобство счастливого обладателя кроссовера.

Роскошь и элегантность интерьера в салоне авто подчеркивают качественные материалы отделки: натуральная кожа в черном и коричневом цветах. Многофункциональный руль с укороченным ободом также обтянут натуральной кожей и удобно лежит в руке. А элементы управления на спицах рулевого колеса позволяют водителю не отвлекаться от дороги. Эргономичное водительское сиденье позволяет с комфортом разместиться людям любого роста и комплекции.

В салоне J8 все места удобные и эргономичные. Например, водителю доступны полный набор электрических регулировок, обогрев, вентиляция и пять режимов массажа. Переднего пассажира порадует кресло-оттоманка с выдвижным упором для ног. А пассажиры второго ряда оценят комфорт поездки благодаря большому диапазону регулировки угла наклона спинки.

Интерьер JAECOO J8 / Фото: Семен Рогожников

Престиж и безопасность

Благодаря прочному корпусу, мощному двигателю, передовой трансмиссии, системам постоянного полного привода и электронным помощникам для движения по бездорожью J8 станет надежным и уверенным спутником как в повседневных поездках по городу, так и в дальних путешествиях.

Системы помощи водителю (ADAS):

адаптивный круиз-контроль;

ассистент движения в пробках / интеллектуальный ассистент круиза;

система автоматического экстренного торможения;

система предупреждения о столкновении спереди;

предупреждение о покидании полосы;

система помощи при перестроении / аварийного удержания в полосе;

система помощи при смене полосы;

система авто переключения ближнего/дальнего света;

система мониторинга слепых зон;

предупреждение о заднем перекрестном столкновении.

Надежность авто придают также 10 подушек безопасности, задние и передние датчики парковки, обзор на 540 градусов, функция наклона зеркал при движении задним ходом, мониторинг давления и температуры в шинах, предупреждение о превышении скорости и ограничитель скорости.

Продуманные смарт-технологии

JAECOO J8 оснащен проекционным дисплеем, который выводит наиболее важную информацию прямо на лобовое стекло, обеспечивая максимальный комфорт и безопасность для водителя.

Благодаря динамикам, встроенным в передний подголовник, за рулем кроссовера можно почувствовать себя как на концерте. За насыщенное, объемное звучание отвечает аудиосистема премиум-класса от Sony (Сони) с 14 динамиками и уникальной технологией цифровой обработки сигнала. При этом громкость динамиков при входящих звонках не мешает другим пассажирам.

Мощный восьмиядерный процессор обеспечивает быструю загрузку мультимедийной системы и моментальную реакцию.

Общая диагональ приборной панели, совмещенной с дисплеем мультимедиа, составляет 24,6 дюйма. Изогнутые края экрана обеспечивают хорошую читаемость при любом освещении.

J8 способен адаптироваться под настроение своего владельца. Система фоновой подсветки салона включает 255 цветов на выбор: от бодрого красного до нежных оттенков фиолетового.

Открывай возможности настоящего вместе с JAECOO J8. Он – надежный спутник на пути познания себя и любой дороге.

Узнать подробнее о модели можно на сайте и у официального дилера (в Автоцентре АНТ).

Автоцентр АНТ

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 249д

Тел.: (3852) 230-010

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