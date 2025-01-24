Мадагаскар, Эритрея, Мали. В вузах Алтайского края учатся студенты из 50 стран мира
В 2024 году университеты значительно расширили свою географию
24 января 2025, 08:15, ИА Амител
В Алтайском крае растет количество иностранных студентов: сейчас высшее образование в вузах региона получают граждане из 50 стран мира. Больше всего по количеству их в АлтГУ – 2150 человек. На втором месте с результатом 1350 человек – медицинский университет, где каждый пятый студент – иностранец. Замыкает топ-3 Алтайский технический университет, в котором учатся 680 иностранцев.
"За последний год мы заметно расширили географию своих иностранных студентов: сегодня в вузе учатся граждане 50 стран мира. Больше всего среди зарубежных студентов представителей Казахстана, Китая, Узбекистана. Но есть и ребята из экзотических африканских стран, например, из Королевства Эсватини и Эритреи. Около 100 иностранных студентов в 2024 году поступили к нам по государственным стипендиям правительства России, они учатся бесплатно", – сообщил проректор по развитию международной деятельности АлтГУ Роман Райкин.
В вузе также добавили, что в АлтГУ активно работает Ассоциация иностранных студентов, для ребят из других стран постоянно проходят мероприятия. Сейчас, например, здесь готовятся к китайскому Новому году. Широко университет отмечает и праздник тюркских народов Навруз – на площадках АлтГУ проходит фестиваль национальных культур и кулинарные конкурсы.
АлтГТУ тоже расширяет свою географию: впервые к ним в 2024 году поступили учиться ребята из Сан-Томе и Принсипи, Руанды, Сьерра-Леоне, Эритреи. Однако больше всего здесь студентов из Китая, Мали, Центральноафриканской Республики, Замбии, Анголы, Того.
"Обучение по времени для них длится столько же, как и для россиян, если русский язык абитуриенты успели освоить до приезда в РФ. Есть граждане Италии, Польши, Колумбии, Боливии, которые в течение года изучают русский на подготовительном факультете. Затем иностранные студенты будут учиться столько же, сколько и россияне", – рассказали в пресс-службе АлтГТУ.
В Алтайском государственном педагогическом университете на сегодняшний день обучается более 320 иностранных студентов. Это представители 14 стран мира. Больше всего здесь граждан из ближнего зарубежья, но есть и ребята из дальнего зарубежья: Зимбабве, Мозамбика, Республики Мадагаскар, Египта, Индонезии, Афганистана и Азербайджана.
В аграрном университете около 200 студентов – иностранцы. Чаще всего в АГАУ едут учиться граждане Казахстана. Затем по убывающей идут Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан. Впервые за историю университета в магистратуру на факультет ветеринарной медицины в 2024 году поступил китаец.
136 иностранцев обучаются на бакалавриате, специалитете, в магистратуре и аспирантуре в Алтайском государственном институте культуры. Это ровно 10% от общей численности студентов. И в этом вузе больше всего ребят из соседнего Казахстана, затем идут Таджикистан и Китай. Есть в числе обучающихся и ребята из таких отдаленных стран, как ЮАР и Мали.
08:28:57 24-01-2025
т.е. в рамках подготовительного факультета можно изучить язык в достаточном объеме, чтобы студенту начитывать предмет? какая прелесть, как все душевно и по домашнему, только вот этих смайлов из воцапа с пальцами в виде сердечек не хватает и с хэштегами добро и тепло
а еще они получив недорогое образование, сильно дешевле, чем в западных и китайских вузах, вернутся в свои намибиии, зедсь жить и работать они не будут.
а рост доп мест отражается на количестве бюджетных и целевых.
вот в агму каждый год поступают и каждый год выпускаются, а врачей почему-то не хватает.
09:07:36 24-01-2025
Гость (08:28:57 24-01-2025) т.е. в рамках подготовительного факультета можно изучить яз... ну, если они учатся платно, то какая разница?
к тому же экспансия нашей культуры - довольно полезная штука, если уметь ей пользоваться
09:12:55 24-01-2025
Гость (08:28:57 24-01-2025) т.е. в рамках подготовительного факультета можно изучить яз... специалистов всегда не хватает, это не значит, что не надо учить. в силу разных объективных причин не все поступившие выпускаются, не все идут по специальности, многие уходят из специальности позднее. и да - многие изначально метят переехать в другие регионы. стимулировать как-то надо. жильем, например, привязывать или зарплатами
08:39:45 24-01-2025
Папуасов нам остро тут не хватает...
09:27:13 24-01-2025
09:07:36 24-01-2025
09:12:55 24-01-2025
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ребятки, еще раз, на пальцах:
при росте доп мест сокращается количество бюджетных и целевых. следовательно, те кто живут здесь и собираются здесь работать, после выпуска, в вузы не поступают.
следовательно, не учатся и соответственно здесь не работают.
я понимаю,что у вас предельно примитивная картина мира, но попытайтесь написанное в смысл увязать.
10:26:12 24-01-2025
Гость (09:27:13 24-01-2025) 09:07:36 24-01-2025 09:... На пальцах у вас никак не получается. Сходите поучитесь что ли в вуз. Там объяснят, что платные студенты не уменьшают числа бюджетных мест, люди с российским высшим образованием за границей полезны России, а ксенофобия в 21 веке - это позор.
10:51:57 24-01-2025
Гость (10:26:12 24-01-2025) На пальцах у вас никак не получается. Сходите поучитесь что ...
Ознакомьтесь со значением слова - ксенофобия.
Это бесплатный совет. За него, как на допнаборе платить не нужно.
Все остальное комментировать смысла нет.
18:10:33 24-01-2025
Гость (09:27:13 24-01-2025) 09:07:36 24-01-2025 09:12:55 24-01-2025____________... Полная чушь.
10:04:07 24-01-2025
Да уж, вот это "достижение", радость просто переполняет душу коренного населения нашей отчизны.
10:04:29 24-01-2025
Нашли чем гордиться! Тем, что свои, местные, ребята, которые выучились и остались бы здесь, вынуждены уезжать из края в поисках качественного образования и в принципе возможности поступить в вуз - поскольку в родных вузах бюджетные места занимают азиаты?
12:04:51 24-01-2025
Агенты...
15:33:08 24-01-2025
были у нас такие в нулевых годах - Азиаты. Я сам студентом подрабатывал в аудитории сисадмином. Китайцы и хамоватые были, ели в аудитории, крошки оставляли. Им говоришь так не делайте, они ещё спорят. Только через преподавателя их, ещё удавалось доносить пожелания, потому что у них не было выбора. Среди них один только был - монгол. Нормальный парень. Все остальные вроде китайцы одни только. И это одни из лучших, кого с родины отправили за рубеж учиться. Да и за рубежом как-то попал на экскурсию, где одни китайцы были. Гид рассказывает, а царит шум и гам, ржач, и ничего не слышно.