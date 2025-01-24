Мадагаскар, Эритрея, Мали. В вузах Алтайского края учатся студенты из 50 стран мира

В 2024 году университеты значительно расширили свою географию

24 января 2025, 08:15, ИА Амител

Новый год в АлтГУ / Фото: пресс-служба университета

В Алтайском крае растет количество иностранных студентов: сейчас высшее образование в вузах региона получают граждане из 50 стран мира. Больше всего по количеству их в АлтГУ – 2150 человек. На втором месте с результатом 1350 человек – медицинский университет, где каждый пятый студент – иностранец. Замыкает топ-3 Алтайский технический университет, в котором учатся 680 иностранцев.

"За последний год мы заметно расширили географию своих иностранных студентов: сегодня в вузе учатся граждане 50 стран мира. Больше всего среди зарубежных студентов представителей Казахстана, Китая, Узбекистана. Но есть и ребята из экзотических африканских стран, например, из Королевства Эсватини и Эритреи. Около 100 иностранных студентов в 2024 году поступили к нам по государственным стипендиям правительства России, они учатся бесплатно", – сообщил проректор по развитию международной деятельности АлтГУ Роман Райкин.

В вузе также добавили, что в АлтГУ активно работает Ассоциация иностранных студентов, для ребят из других стран постоянно проходят мероприятия. Сейчас, например, здесь готовятся к китайскому Новому году. Широко университет отмечает и праздник тюркских народов Навруз – на площадках АлтГУ проходит фестиваль национальных культур и кулинарные конкурсы.

АлтГТУ тоже расширяет свою географию: впервые к ним в 2024 году поступили учиться ребята из Сан-Томе и Принсипи, Руанды, Сьерра-Леоне, Эритреи. Однако больше всего здесь студентов из Китая, Мали, Центральноафриканской Республики, Замбии, Анголы, Того.

"Обучение по времени для них длится столько же, как и для россиян, если русский язык абитуриенты успели освоить до приезда в РФ. Есть граждане Италии, Польши, Колумбии, Боливии, которые в течение года изучают русский на подготовительном факультете. Затем иностранные студенты будут учиться столько же, сколько и россияне", – рассказали в пресс-службе АлтГТУ.

Китайский Новый год 2024 / Фото: пресс-служба АлтГУ

В Алтайском государственном педагогическом университете на сегодняшний день обучается более 320 иностранных студентов. Это представители 14 стран мира. Больше всего здесь граждан из ближнего зарубежья, но есть и ребята из дальнего зарубежья: Зимбабве, Мозамбика, Республики Мадагаскар, Египта, Индонезии, Афганистана и Азербайджана.

В аграрном университете около 200 студентов – иностранцы. Чаще всего в АГАУ едут учиться граждане Казахстана. Затем по убывающей идут Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан. Впервые за историю университета в магистратуру на факультет ветеринарной медицины в 2024 году поступил китаец.

136 иностранцев обучаются на бакалавриате, специалитете, в магистратуре и аспирантуре в Алтайском государственном институте культуры. Это ровно 10% от общей численности студентов. И в этом вузе больше всего ребят из соседнего Казахстана, затем идут Таджикистан и Китай. Есть в числе обучающихся и ребята из таких отдаленных стран, как ЮАР и Мали.