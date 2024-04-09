Импортозамещение особенно важно для развития внутреннего туризма

09 апреля 2024, 13:22, ИА Амител

Фото: официальный сайт сети санаториев "Белокуриха"

Алтайские горнолыжные курорты активно развиваются и не первый год входят в общероссийский топ. Важным фактором становится растущий турпоток и параллельно идущее улучшение предоставляемых услуг, включая инфраструктуру таких курортов. Не последнюю роль играет оснащение современным оборудованием, в частности – канатными дорогами. Курс на импортозамещение, взятый государством, затрагивает и туристическую отрасль. Российские подъемники конкурентоспособны на фоне ушедших европейских и лучше по качеству, чем азиатские аналоги, уверены эксперты.

Богатство выбора

В Алтайском крае и Республике Алтай есть несколько известных горнолыжных курортов. В частности, в топ-10 самых перспективных (по версии Центра интернет-исследований) вошел Манжерок. Он находится на четвертом месте. На первом – Шерегеш (Кемеровская область). На втором – челябинская "Солнечная долина", на третьем – Архыз (Карачаево-Черкесия).

Манжерок считается самым дорогим из аналогичных объектов за Уралом. Здесь установлено несколько подъемников, а также траволатор. На Алтае есть и другие места, где можно покататься на горных лыжах. Из крупных – это горнолыжный курорт "Телецкий", а также "Семинский перевал". "Телецкий" известен не только 29 км своих трасс, но еще и одним из самых глубоких водоемов России – Телецким озером.

Фото: t.me/manzherok_resort

Из курортов Алтайского края выделяется Белокуриха и туркластер "Белокуриха Горная", где есть много отличных мест для катания, в том числе "Мишина гора". Добавим, местные трассы аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом. Есть и спокойные варианты склонов – для любителей и новичков. В самом городе-курорте действует комплекс "Благодать" с трассами разной степени сложности. А на границе Алтайского края и Республики Алтай расположен курорт "Бирюзовая Катунь", где также планируется развивать зимние виды спорта, включая горнолыжный.

Это не Европа и даже не Китай

Развитие внутреннего туризма в России в настоящее время находится под пристальным вниманием федеральных властей. Президент Владимир Путин поручил правительству максимально включиться в развитие нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В нем появилось нововведение, касающееся поддержки отечественного производства. Речь идет о наполнении инфраструктуры курортов, в том числе канатных дорогах, ратраках и других приспособлениях для подготовки и поддержания трасс. Те российские компании, которые изготавливают такое оборудование, получат госсубсидии, а курорты и инвесторы в такой ситуации должны быть заинтересованы в партнерстве именно с отечественными производителями подъемников.

Фото: belokuriha-2.ru

Западные компании с 2022 года начали уходить с российского рынка, это коснулось в том числе и сферы оборудования и обслуживания курортных зон. Изначально поставкой канатных дорог в РФ занимались австрийские и немецкие компании. Сейчас в рамках импортозамещения выбор сделан в пользу местных производителей.

Впрочем, у них появились конкуренты из дружественных стран, в основном из Азии. Например, китайцы: госкорпорация BMHRI уже заинтересовалась этой нишей в России. Компания начала присматриваться к курортам таких регионов, как Приморский край, Иркутская, Челябинская, Кемеровская области. Не исключена попытка зайти и на Алтай.

Правда, по мнению экспертов, китайские подъемники пока не могут соперничать с европейскими образцами. Кроме того, в отношении компаний из КНР существует угроза вторичных санкций со стороны США. В случае их применения китайские производители не смогут гарантировать своевременный сервис и поставку запчастей. Таким образом, работа российских курортов может встать. Отечественные производители, напротив, в состоянии следить за собственными подъемниками, обеспечивая сервисное обслуживание и программное обеспечение. Это гарантирует бесперебойную работу всей курортной инфраструктуры.

Фото: blagodat22.ru

Будет неловко перед туристами

Как отмечает инженер-машиностроитель Сергей Овчаров, в России сильные конструкторы и разработчики. Эксперт считает, что они вызывают больше доверия, чем азиатские специалисты.

"Предполагаю, крупным российским курортам, и нашим алтайским тоже, будет просто стыдно оснащать свою территорию устаревшим оборудованием. Внешне любая китайская продукция выглядит ярко и привлекательно, а вот когда дело дойдет до практики и придется столкнуться с проблемами качества, будет неловко и перед туристами, и перед властями тоже: не прислушались к совету выбирать отечественное, теперь придется мучиться с импортным оборудованием, оставляющим желать лучшего", – резюмировал спикер.

Отечественные компании активно включились в поддержку российского туризма. Современные канатные подъемники уже появились на курортах в ряде регионов, например, в Мурманской области, а также на Юге России, включая Сочи. Очевидно, что их приход на Алтай – только вопрос времени. На большинстве алтайских курортов уже появилась качественная инфраструктура – это гостиницы, кафе, а также пункты проката и грамотные инструкторы, которые помогают новичкам встать на горные лыжи и сноуборд. Есть и разнообразные по уровню сложности трассы. Теперь дело за малым – перевести их на безопасное российское оборудование, включая ту самую "канатку".

Фото: avtotour.ru