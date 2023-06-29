Мадонну госпитализировали. Что случилось с певицей и в каком она состоянии?
Легендарную певицу нашли без сознания и экстренно увезли в больницу
29 июня 2023, 11:06, ИА Амител
Фото: ТАСС
Культовую американскую певицу Мадонну экстренно госпитализировали. Об этом в соцсетях сообщил ее менеджер. Известно, что инцидент произошел еще на прошлой неделе. С тех пор 63-летняя звезда остается под наблюдением врачей.
О том, из-за чего Мадонну положили в больницу и в каком она состоянии, – в материале amic.ru.
1
Из-за чего Мадонну госпитализировали?
У певицы бактериальная инфекция. По словам ее менеджера Гая Осири, тяжесть заболевания "серьезная". Он также сообщил, что госпитализировали ее еще в субботу. Несколько дней поп-звезда провела в отделении интенсивной терапии.
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Как проявилось заболевание певицы?
Как сообщили западные СМИ, Мадонну обнаружили без сознания. После того как певицу доставили в больницу Нью-Йорка, ей начали делать искусственную вентиляцию легких.
3
В каком состоянии находится Мадонна?
Подробностей о состоянии певицы нет. Но ее менеджер рассказал, что Мадонна все еще находится "под медицинским наблюдением".
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Какие прогнозы на выздоровление Мадонны дают врачи?
О прогнозах врачей ничего неизвестно. Но менеджер подчеркнул, что "ожидается полное выздоровление Мадонны". В команде звезды, которая занимается подготовкой мирового турне 2024 года, отметили: на восстановление звезды будут направлены все силы. А вот расписание гастрольного тура теперь может измениться.
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Были ли у Мадонны ранее проблемы со здоровьем?
Чаще в Сети обсуждают большое количество пластических операций, которые Мадонна сделала за свою жизнь. Когда она в очередной раз кардинально изменила облик и показалась на публике, пользователи были шокированы. Многие подозревают, что звезда зависима от пластики. Но ее такое внимание огорчило.
"Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, о чем я говорю в своей речи, которая была посвящена благодарности за бесстрашие артистов, многие люди решили судачить о моих фотографиях крупным планом, сделанных камерой с длинным объективом фотографом желтой прессы, который исказит все что угодно", – сказала она на церемонии "Грэмми".
11:42:17 29-06-2023
Что известно, а нечего не известно.))
11:50:18 29-06-2023
да в сети пишут, что бактериальная инфекция
11:51:06 29-06-2023
Пообще пофигу
12:00:28 29-06-2023
А вы про Бабкину с её хороводом, новость слышали?
12:05:58 29-06-2023
Гость (12:00:28 29-06-2023) А вы про Бабкину с её хороводом, новость слышали?... Не, просветите, пожалуйста.
12:07:33 29-06-2023
Гость (12:00:28 29-06-2023) А вы про Бабкину с её хороводом, новость слышали?... Нет, не слышали. А что там? Хороводом намотало?
12:08:58 29-06-2023
Гость (12:00:28 29-06-2023) А вы про Бабкину с её хороводом, новость слышали?... чё там бабкина?! не томи!
12:13:03 29-06-2023
ну давай, давай! жги свою сплетню!...
12:15:44 29-06-2023
про бабкину и хоровод древний порванный баян
12:42:48 29-06-2023
Про Бабкину! Оказывается ни Лукашенко, ни Золотов, и ни Кадыров не причастны к спасению Москвы 24 июня от набега ЧВК. Это всё Бабкина и её хоровод. Это они вокруг Москвы его водили. Узнав про это ЧВК поняли, что шансов нет, дань им платить за 300 лет вперед не будут, развернулись и ушли в полесье.