Легендарную певицу нашли без сознания и экстренно увезли в больницу

29 июня 2023, 11:06, ИА Амител

Фото: ТАСС

Культовую американскую певицу Мадонну экстренно госпитализировали. Об этом в соцсетях сообщил ее менеджер. Известно, что инцидент произошел еще на прошлой неделе. С тех пор 63-летняя звезда остается под наблюдением врачей.

О том, из-за чего Мадонну положили в больницу и в каком она состоянии, – в материале amic.ru.

1 Из-за чего Мадонну госпитализировали? У певицы бактериальная инфекция. По словам ее менеджера Гая Осири, тяжесть заболевания "серьезная". Он также сообщил, что госпитализировали ее еще в субботу. Несколько дней поп-звезда провела в отделении интенсивной терапии.

2 Как проявилось заболевание певицы? Как сообщили западные СМИ, Мадонну обнаружили без сознания. После того как певицу доставили в больницу Нью-Йорка, ей начали делать искусственную вентиляцию легких.

3 В каком состоянии находится Мадонна? Подробностей о состоянии певицы нет. Но ее менеджер рассказал, что Мадонна все еще находится "под медицинским наблюдением".

4 Какие прогнозы на выздоровление Мадонны дают врачи? О прогнозах врачей ничего неизвестно. Но менеджер подчеркнул, что "ожидается полное выздоровление Мадонны". В команде звезды, которая занимается подготовкой мирового турне 2024 года, отметили: на восстановление звезды будут направлены все силы. А вот расписание гастрольного тура теперь может измениться.