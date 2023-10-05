Денис Мацуев в Барнауле впервые исполнил Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Бетховена

05 октября 2023, 18:04, ИА Амител

Фото: Е. Савина, предоставлены пресс-службой государственной филармонии Алтайского края

Музыкальный фестиваль "Диалог поколений" в Барнауле представил маэстро Денис Мацуев. Гала-концерт состоялся на сцене государственной филармонии Алтайского края 4 октября. А билеты на звезду барнаульцы раскупили меньше чем за два часа после появления афиши.

Напомним, первая встреча Дениса Мацуева с барнаульской публикой произошла ровно год назад – в октябре 2022 года. И тогда восторженные и благодарные отзывы о маэстро заполнили все соцсети.

И вот теперь на сцену филармонии вновь вышли именитые музыканты: народный артист России и художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев (фортепиано) и народный артист Республики Башкортостан, директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан Артур Назиуллин (кларнет).

По традиции фестиваля перед зрителями выступили и восходящие звезды – триумфаторы XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Даниил Коган (скрипка), лауреаты международных конкурсов Полина Тхай (виолончель) и Лев Бакиров (фортепиано). Сегодня, 5 октября, фестивальные выступления продолжат Станислав Корчагин (фортепиано) и Илья Папоян (фортепиано).

Концерты проходят в сопровождении симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края под управлением дирижера – лауреата конкурса имени С.В. Рахманинова Ивана Никифорчина.

























































































Диалог поколений в Барнауле / Фото Е. Савина, предоставлены пресс-службой государственной филармонии Алтайского края

Каждого музыканта и оркестр филармонии публика приветствовала бурными аплодисментами. А провожала – стоя. Овации и крики "бис" после каждого выступления не стихали долго.

На бис выступил и сам маэстро.

В завершении концерта Денис Мацуев поблагодарил зрителей за теплый прием и подчеркнул, что "перед своими – сибиряками – выступать более ответственно и волнительно". (Денис Мацуев родился в Иркутске, – прим. ред.)

"Этот день для меня стал особенным – сегодня я впервые исполнил концерт для фортепиано с оркестром № 1 Бетховена и благодарю вас за поддержку", – сказал артист.

Добавим, что перед концертом в филармонии прошла открытая репетиция Дениса Мацуева, на которую были приглашены учащиеся музыкальных школ и колледжа Барнаула.

Справка: Фестиваль "Денис Мацуев представляет: Диалог поколений" прошел уже в 25 городах России. Проект продолжает идею народного артиста РФ Дениса Мацуева, посвятившего значительную часть жизни популяризации достояния отечественной культуры и поддержке молодых музыкантов. Объединяя на одной площадке мэтров и начинающих исполнителей, фестиваль "Диалог поколений" дарит новые перспективы концертной деятельности талантам, ставшим открытием крупнейших российских и международных конкурсов, способствует сохранению культурного наследия и обогащению культурной жизни регионов. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.