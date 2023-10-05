Маэстро, бис! Как в Барнауле выступил Денис Мацуев
Денис Мацуев в Барнауле впервые исполнил Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Бетховена
05 октября 2023, 18:04, ИА Амител
Музыкальный фестиваль "Диалог поколений" в Барнауле представил маэстро Денис Мацуев. Гала-концерт состоялся на сцене государственной филармонии Алтайского края 4 октября. А билеты на звезду барнаульцы раскупили меньше чем за два часа после появления афиши.
Напомним, первая встреча Дениса Мацуева с барнаульской публикой произошла ровно год назад – в октябре 2022 года. И тогда восторженные и благодарные отзывы о маэстро заполнили все соцсети.
И вот теперь на сцену филармонии вновь вышли именитые музыканты: народный артист России и художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев (фортепиано) и народный артист Республики Башкортостан, директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан Артур Назиуллин (кларнет).
По традиции фестиваля перед зрителями выступили и восходящие звезды – триумфаторы XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Даниил Коган (скрипка), лауреаты международных конкурсов Полина Тхай (виолончель) и Лев Бакиров (фортепиано). Сегодня, 5 октября, фестивальные выступления продолжат Станислав Корчагин (фортепиано) и Илья Папоян (фортепиано).
Концерты проходят в сопровождении симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края под управлением дирижера – лауреата конкурса имени С.В. Рахманинова Ивана Никифорчина.
Каждого музыканта и оркестр филармонии публика приветствовала бурными аплодисментами. А провожала – стоя. Овации и крики "бис" после каждого выступления не стихали долго.
На бис выступил и сам маэстро.
В завершении концерта Денис Мацуев поблагодарил зрителей за теплый прием и подчеркнул, что "перед своими – сибиряками – выступать более ответственно и волнительно". (Денис Мацуев родился в Иркутске, – прим. ред.)
"Этот день для меня стал особенным – сегодня я впервые исполнил концерт для фортепиано с оркестром № 1 Бетховена и благодарю вас за поддержку", – сказал артист.
Добавим, что перед концертом в филармонии прошла открытая репетиция Дениса Мацуева, на которую были приглашены учащиеся музыкальных школ и колледжа Барнаула.
Справка: Фестиваль "Денис Мацуев представляет: Диалог поколений" прошел уже в 25 городах России. Проект продолжает идею народного артиста РФ Дениса Мацуева, посвятившего значительную часть жизни популяризации достояния отечественной культуры и поддержке молодых музыкантов. Объединяя на одной площадке мэтров и начинающих исполнителей, фестиваль "Диалог поколений" дарит новые перспективы концертной деятельности талантам, ставшим открытием крупнейших российских и международных конкурсов, способствует сохранению культурного наследия и обогащению культурной жизни регионов. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
18:24:49 05-10-2023
Никакой афиши вообще небыло. Билеты раздали по своим. Обидно!
19:24:09 06-10-2023
Гость (18:24:49 05-10-2023) Никакой афиши вообще небыло. Билеты раздали по своим. Обидно... Не правда, были билеты в свободной продаже, я отслеживаю концерты по интернету через кассы. ру. И хотя их не распродали через 2 часа, как написано, но через несколько дней, конечно быстро, но купить можно было успеть. В следующий раз, если заинтересованы, почаще заглядывайте в интернет. Для меня самая удобная программа у кассы. ру.