Магистрант АлтГТУ вошел в число победителей международного конкурса дипломных работ

Они были выполнены с использованием программных продуктов "1С"

02 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Алексей Семин / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Дипломный проект магистранта факультета информационных технологий АлтГТУ Алексея Семина "Разработка АИС "Умный магазин" для торговых точек розничной сети" занял первое место среди проектов Сибирского федерального округа. Алексей и его научный руководитель, профессор кафедры информационных систем в экономике Александр Блем будут награждены денежным призом в размере 100 тысяч рублей каждому.

На заключительном этапе конкурса уже на международном уровне проект Алексея Семина занял второе место в номинации "Лучший дипломный проект". Магистрант и его дипломный руководитель будут награждены денежными призами еще по 200 тысяч рублей.

На конкурс 2022/2023 учебного года было подано 580 проектов, в том числе:

563 работы из 87 регионов РФ;

13 проектов из Казахстана;

две работы из Беларуси;

два проекта из Кыргызстана.

Представленные дипломные работы продемонстрировали большой творческий потенциал студентов и разнообразие тематик.

При выполнении выпускной квалификационной работы (ВКР) студенты использовали новые актуальные версии программных продуктов, современные возможности создания мобильных и web*-приложений.

Итоги конкурса 2022/2023 учебного года подводили в несколько этапов:

на региональном уровне;

по федеральным округам (ФО) и зарубежным странам;

определение победителей заключительного этапа конкурса.

В специальной номинации "Руководителю преддипломной практики", в которой награждают сотрудников фирм-партнеров "1С", выступавших руководителями преддипломной практики и внесших значительный вклад в создание студентом качественной ВКР, наградой в размере 100 тысяч рублей отмечен декан факультета информационных технологий Александр Авдеев (место практики ООО "Инфософт").

*web ("веб").