Магия Нового года. Почему этот праздник считают самым волшебным и как не разувериться

Внутренний ребенок навсегда сохранит в себе веру в чудо

31 декабря 2023, 13:35, ИА Амител

Новый год скоро / Фото: amic.ru

Каждый Новый год мы ждем с большим нетерпением и задолго заранее стремимся создать себе праздничное настроение. С предвкушением обдумываем подарки близким, планируем новогодние наряды и праздничный стол и ждем, когда можно оставить все невзгоды и печали в старом году и перейти в новую, полную чудесных возможностей реальность. Почему Новый год так важен для детей и взрослых, отчего мы верим в чудо новогодней ночи и когда уже можно сознаться ребенку, откуда у Деда Мороза папины тапочки, amic.ru рассказала семейный психолог Анастасия Бовина.

Сказка для внутреннего ребенка

Вера в чудо – это самое древнее восприятие мира. Оно характерно для примитивной, неразвитой психики. И для детской. Причем у детей магическое, образное мышление преобладает до 7-8 лет, поэтому в таком возрасте им очень интересны сказки: они искренне верят в чудеса, о которых в них говорится.

Первобытные люди непонятные явления пытались объяснить действиями фантастических существ и богов. Это снижало градус страха и опасности, давало веру в то, что хорошее можно инициировать, а от плохого – защититься.

"Конечно, психика современного человека сильно повзрослела. В наши дни ни один адекватный взрослый не станет вызывать дождь с помощью духов или приносить жертву, чтобы умилостивить злое божество. Но вера в чудо по-прежнему живет в нашем подсознании. Внутренний ребенок ее бережно хранит и в 5 лет, и в 25, и в 70. И ничего плохого в этом нет, главное – не уходить в крайности. Не превратиться в закоснелого циника, который воспринимает только то, что можно увидеть и пощупать, и в тоже время в своей вере в сверхъестественное не оторваться совсем от реальности", – предупреждает Анастасия Бовина.

Аккумулятор тепла и уюта

И логично, что именно Новый год (или рядом стоящее Рождество) стал самым любимым и самым волшебным праздником в большинстве стран мира.

"Ну а какой еще праздник мог бы претендовать на эту теплую, уютную и душевную роль? 8 Марта – с его корнями, уходящими в борьбу женщин за независимость? Брутальный 23 Февраля? Безусловно, радостный и светлый, но подчеркнуто патриотичный День Победы?" – недоумевает Анастасия Бовина.

К тому же в большинстве стран мира Новый год отмечается в самое темное и холодное время года – период, который тяжело переживать. Хочется где-то почерпнуть ресурсы, напитаться теплом и светом искренних улыбок. Вот люди и придумали себе повод. На Новый год принято собираться большой семьей за праздничным столом, обмениваться добрыми пожеланиями, дарить подарки – все это дает ощущение связи и сопричастности. Она, как аккумулятор, будет подпитывать жизненные силы весь следующий год.

Право на мечту

Главный символ Нового года – Дед Мороз – тоже связан с бессознательной частью психики. Древние верили, что в самые непростые моменты жизни может появиться некая сильная фигура, которая решит все проблемы.

Дети в своем социальном статусе очень малоправны, они мало что могут контролировать в своей жизни. А вера в Деда Мороза дает им право мечтать, загадывать желания. Это очень важно, потому что через механизм загадывания желаний человек учится ставить цели и достигать их.

"Далеко не всегда в семьях слышат и принимают желания ребенка. Брошенная мимоходом фраза "мечтать не вредно!" может жестоко ранить и обесценить самое заветное. А Деду Морозу можно абсолютно легально, без страха быть осмеянным или униженным рассказать о своих желаниях. Не факт, что они исполнятся: мало ли какие дела отвлекли волшебника, какие препятствия встали на его пути в этом году, главное – верить!" – говорит Анастасия Бовина.

Но – без фанатизма, напоминает эксперт. Не нужно упрямо поддерживать в ребенке иллюзию о том, что Дед Мороз настоящий, когда сверстники уже смеются над его наивностью.

"У меня были клиенты, которые признавались: ощущение, что тебя столько лет держали в дураках, буквально заставляя верить в Деда Мороза, становилось одним из самых сильных разочарований в жизни", – рассказывает Анастасия Бовина.

Психолог советует: пока ребенок сам готов верить в волшебство, пусть верит – рано или поздно правда откроется. Но если же он приходит с вопросами и сомнениями, не обманывайте, расскажите – бережно и деликатно. Например, что взрослые наряжаются в костюмы и разносят подарки, потому что так интереснее.

Отпустить старое и впустить новое

Часы уже двенадцать бьют, и под бой курантов мы прощаемся со старым годом и загадываем желания, которые обязательно сбудутся в новом году.

"Если бы все было так просто, – улыбается Анастасия Бовина. – Отпускать старые и впускать новые эмоции – если делать это не ради ритуала, а по-настоящему – это вообще-то серьезная внутренняя работа. Для некоторых событий невозможно поставить дедлайн – 31 декабря, хотя бы потому, что они слишком значительны и эмоционально тяжелы".

Существуют разные практики отпускания жизненных ситуаций – от простого сжигания бумажек с их обозначением до списка благодарностей тому "себе", которому пришлось прожить этот негативный опыт. Каждый выбирает то, что ему ближе. Главное: честно ответить себе, правда ли это событие стало для меня неактуальным или я лукавлю, проводя ритуал ради ритуала. А еще понять: все это не дает гарантий, что следующий год будет наполнен только хорошими событиями.

Как правильно загадывать желания

Загадывать желания – это целая наука. Анастасия Бовина сформулировала пять важных правил:



1. Убедитесь, что это ваше желание, что оно не зависит от другого человека. Например, хотеть, "чтобы ребенок поступил бесплатно в хороший вуз" – это же не про вас и не для вас. Помните, что загадывание желаний – это про постановку целей и их достижение. Ведь если, к примеру, ваш ребенок не особо к этому стремится, не прилагает нужных усилий, ваше желание будет заранее обречено на провал. Желайте что-то именно для себя.

2. Чтобы не получилось как в анекдоте: "Загадала, чтобы жизнь изменилась, а меня муж бросил" – будьте предельно конкретны. Не "хочу, чтобы все было хорошо", а благодаря чему ваша жизнь может стать хорошей: новая работа, новая квартира, путешествие, общение с родными и близкими?

Обязательно спросите себя еще раз: "Могу ли я сделать свои желания еще более конкретными?" Продумывайте все до мелочей, постарайтесь сделать так, чтобы "слепых зон" не осталось вообще.

3. Желание должно быть сформулировано в утвердительной форме, без частицы "не" – наше подсознание ее просто не считывает.

4. У подсознания нет понимания времени. Поэтому загадывая желание, думайте о нем так, как будто оно уже осуществилось: что вы чувствуете в этот момент, что думаете по этому поводу. Не "хочу поехать на море", а "лежу на теплом песочке, меня обдувает ветерок, слышно, как плещется прибой, кричат чайки, я спокоен и счастлив". Психика воспринимает это как реальность и будет стремиться к ней, подстегивая вас предпринимать какие-то шаги навстречу цели.

5. Продумайте план "Б" (а лучше "В" и "Г") – на случай, "если Деда Мороза отвлекут более важные дела или непреодолимые препятствия встанут на его пути в этом году". Это поможет избежать разочарования и сохранить оптимизм.