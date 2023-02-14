В ТВК "Республика" удобно выбрать и легко купить. Посмотрим большой ассортимент светотехники?

14 февраля 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: "Светолок"

Есть магазины, в которых есть душа. А если этот магазин продаёт свет – от лампочки и люстры до сложных встроенных магнитных и трековых систем, а также многообразных декоративных подсветок, то в поисках освещения в свою квартиру или дом вы точно не ошибётесь, выбрав "Светолок".

Свет – важная составляющая уюта и тепла в каждом доме. Выстроить грамотный сценарий освещения – задача не только творческая, но и техническая. Эту часть интерьера обязательно следует продумать и просчитать вместе с дизайнером или специалистом по свету.

Настоящие профессионалы в этой отрасли в Барнауле – холдинг "Светолок". Они более 15 лет разрабатывают и реализуют комплексные световые решения, учитывая все нюансы и технические параметры. Холдинг занимает целое крыло в ТВК "Республика". Здесь можно найти и тёплые европейские камины, и огромные люстры в загородные дома, и удобные минималистичные источники света. Чтобы лично убедиться в качестве товара и огромном выборе, в гости к "Светолку" пришла ведущая программ "Удачный час" и "Любимый дом" на Радио Дача Барнаул.

ТВК "Республика"

(ООО "Республика Ермак")

Барнаул, проспект Космонавтов, 6г

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