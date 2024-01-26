По данным специалистов, сложная геомагнитная обстановка на Земле может продлиться не один день

26 января 2024, 06:30, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pixabay.com

Очередное усиление колебаний геомагнитной обстановки на Земле прогнозируют специалисты. Уже 26 января из-за солнечной активности могут произойти заметные всплески, сообщает портал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Существует и вероятность магнитной бури.

О том, какой по мощности может быть магнитная буря 26 января и когда магнитная обстановка вновь станет благоприятной, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что 26 января Землю накроет очередная магнитная буря? Не совсем. Точно можно лишь сказать, что геомагнитные колебания усилятся. По данным лаборатории, в пятницу они будут достигать "желтой" зоны опасности. Вероятность магнитной бури есть, но она не стопроцентная.

2 Какой будет геомагнитная обстановка 26 января? Геомагнитная обстановка будет заметно колебаться в течение дня. В какие-то моменты будет затишье (2 балла), но периодами мощность возмущений будет достигать 4 баллов. Это уже состояние магнитосферы (та самая "желтая" зона), близкое к буре. Сторонники теории о том, что магнитные бури воздействуют на нас, считают, что организм человека способен чувствовать уже эти "желтые" колебания.

3 Какова вероятность, что на Землю все же обрушится серьезная магнитная буря? 20%. Такую оценку дают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

4 Какова вероятность, что магнитная буря достигнет катастрофической мощности? Вероятность сильного геомагнитного шторма заметно меньше – 5%.