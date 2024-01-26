Магнитная буря 26 января. Насколько мощной она будет и когда закончится?
По данным специалистов, сложная геомагнитная обстановка на Земле может продлиться не один день
26 января 2024, 06:30, ИА Амител
Солнечная активность / Фото: pixabay.com
Очередное усиление колебаний геомагнитной обстановки на Земле прогнозируют специалисты. Уже 26 января из-за солнечной активности могут произойти заметные всплески, сообщает портал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Существует и вероятность магнитной бури.
О том, какой по мощности может быть магнитная буря 26 января и когда магнитная обстановка вновь станет благоприятной, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что 26 января Землю накроет очередная магнитная буря?
Не совсем. Точно можно лишь сказать, что геомагнитные колебания усилятся. По данным лаборатории, в пятницу они будут достигать "желтой" зоны опасности.
Вероятность магнитной бури есть, но она не стопроцентная.
2
Какой будет геомагнитная обстановка 26 января?
Геомагнитная обстановка будет заметно колебаться в течение дня. В какие-то моменты будет затишье (2 балла), но периодами мощность возмущений будет достигать 4 баллов. Это уже состояние магнитосферы (та самая "желтая" зона), близкое к буре.
Сторонники теории о том, что магнитные бури воздействуют на нас, считают, что организм человека способен чувствовать уже эти "желтые" колебания.
3
Какова вероятность, что на Землю все же обрушится серьезная магнитная буря?
20%. Такую оценку дают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.
4
Какова вероятность, что магнитная буря достигнет катастрофической мощности?
Вероятность сильного геомагнитного шторма заметно меньше – 5%.
5
Когда Землю перестанут атаковать магнитные бури?
Магнитосфера продолжит оставаться возбужденной и 27 января. Мощность колебаний будет достигать четырех баллов, а вероятность перехода в магнитную бурю сохранится.
А уже в воскресенье, 28 января, обстановка нормализуется.
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