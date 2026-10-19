Первые слабые колебания ожидаются уже 20 октября

19 октября 2026, 12:11, ИА Амител

Земля и Солнце / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили о двух основных периодах геомагнитной активности, которые ожидаются в Алтайском крае в ближайшее время. Жителям региона стоит учитывать эти прогнозы: космическая погода может повлиять на самочувствие.

Первые колебания магнитосферы прогнозируют уже 20 октября. Они будут незначительными — ниже уровня G1 — и продлятся в первой половине дня, ориентировочно с шести часов утра до обеда.

Более ощутимым окажется второй этап: 31 октября ожидается магнитная буря класса G1. Несмотря на то что ее относят к категории слабых, метеозависимым людям и тем, у кого есть хронические заболевания сердечно‑сосудистой системы, стоит заранее позаботиться о своем состоянии.

Активность Солнца продолжится и в начале ноября: "эстафету" примет 1 ноября, а затем всплески прогнозируются 15 и 16 ноября. Врачи рекомендуют в такие дни особенно внимательно прислушиваться к организму.

Чтобы снизить влияние магнитных бурь, важно избегать переутомления и уделять время полноценному отдыху. Полезно скорректировать рацион в сторону более легкой пищи и добавить в распорядок дня спокойные прогулки на свежем воздухе — они помогают организму адаптироваться к изменениям.