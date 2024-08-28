Магнитная буря накрыла Землю 28 августа. Насколько она мощная и когда закончится?
По прогнозу, небольшие возмущения будут продолжаться весь день
28 августа 2024, 13:08, ИА Амител
Солнечная активность / Фото: pixabay.com
Днем 28 августа на Землю пришла очередная магнитная буря. Это следует из данных сервиса Gismeteo. На этот раз буря будет небольшой мощности и продлится она до позднего вечера.
"В среду днем, 28 августа, сила небольших геомагнитных возмущений составит 4 и 3 балла. Ожидается, что они продлятся с 13:00 до 22:00", – отмечается на сайте.
Ночью 29 августа активность снизится до 2 баллов, а утром, с 04:00 до 10:00, вновь ожидается короткое возмущение до 3 баллов. Такая же ситуация будет и в пятницу, 30 августа, когда трехбалльные возмущения накроют Землю с 10:00 до 16:00.
07:23:18 29-08-2024
Завидую людям, которые не чувствуют этих магнитных бурь и говорят, что это внушение. Не дай вам Бог таких внушений, которые я испытываю в период магнитных возмущений. Будьте здоровы.
09:10:04 29-08-2024
Опять колëса глотать🤦♂️🤷♂️🥳
09:50:03 29-08-2024
Лилия (07:23:18 29-08-2024) Завидую людям, которые не чувствуют этих магнитных бурь и го... Вы правы абсолютно! Тоже мучаюсь. При этом о внушении речь не идёт, так как я никогда не узнаю об этом заранее, и только когда мне становится плохо, выясняю, не было ли магнитной бури
10:02:53 29-08-2024
напланетяне проводили над вам опыты и вшили радониевый девайс в грудь, через который вами и управляют.
а в магнитные бури девайс сбоит и вам больно.
находят же в наска скелеты с такими девайсами. оно.
18:35:07 29-08-2024
Мусик (10:02:53 29-08-2024) напланетяне проводили над вам опыты и вшили радониевый девай... Инопланетяне , от слова и иная планета, инопланетяне а не напланетяни
11:11:14 29-08-2024
Лилия (07:23:18 29-08-2024) Завидую людям, которые не чувствуют этих магнитных бурь и го... Полностью с вами согласна.
13:55:09 29-08-2024
Мусик (10:02:53 29-08-2024) напланетяне проводили над вам опыты и вшили радониевый девай... Мусик тебе желаю испытывать по жизни весь кайф магнитных бурь!