По прогнозу, небольшие возмущения будут продолжаться весь день

28 августа 2024, 13:08, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pixabay.com

Днем 28 августа на Землю пришла очередная магнитная буря. Это следует из данных сервиса Gismeteo. На этот раз буря будет небольшой мощности и продлится она до позднего вечера.

"В среду днем, 28 августа, сила небольших геомагнитных возмущений составит 4 и 3 балла. Ожидается, что они продлятся с 13:00 до 22:00", – отмечается на сайте.

Ночью 29 августа активность снизится до 2 баллов, а утром, с 04:00 до 10:00, вновь ожидается короткое возмущение до 3 баллов. Такая же ситуация будет и в пятницу, 30 августа, когда трехбалльные возмущения накроют Землю с 10:00 до 16:00.