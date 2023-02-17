Магнитная буря обрушится на Алтайский край в выходные
После этого серьёзных колебаний магнитосферы стоит ждать уже в марте
17 февраля 2023, 15:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В выходные на Алтайский край обрушится магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
В полночь магнитосфера начнёт колебаться, к шести часам утра 18 февраля начнётся сама буря. Она продлится до полудня, после чего интенсивность колебаний пойдёт на спад.
К 17:00 магнитосфера придёт в спокойное состояние.
Следующие магнитные бури жители региона ощутят в марте.
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