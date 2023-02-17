Магнитная буря обрушится на Алтайский край в выходные

После этого серьёзных колебаний магнитосферы стоит ждать уже в марте

17 февраля 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В выходные на Алтайский край обрушится магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

В полночь магнитосфера начнёт колебаться, к шести часам утра 18 февраля начнётся сама буря. Она продлится до полудня, после чего интенсивность колебаний пойдёт на спад.

К 17:00 магнитосфера придёт в спокойное состояние.

Следующие магнитные бури жители региона ощутят в марте.