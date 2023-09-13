Магнитная буря обрушится на Россию 13 сентября

Возможны вспышки класса X – самые мощные, которые случаются всего около 10 раз в году

13 сентября 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

13 сентября на Земле усилится геомагнитный фон, что затронет жителей всех российских регионов, пишет РБК Life.

"В течение дня в разное время в большинстве городов страны геомагнитные волнения будут достигать четырех баллов, что по шкале сайта соответствует значению "малая буря", – отмечает издание.

Уточняется, что вспышечная солнечная активность будет умеренная, но возможны вспышки класса X. Они являются самыми мощными и происходят в среднем десять раз в год.

В этот период у метеочувствительных людей возможно ухудшение самочувствия, а в радиосвязи ожидаются сбои.

В дни магнитных бурь рекомендуется не злоупотреблять алкоголем, не нарушать режим сна, пить достаточно жидкости и правильно питаться, а также заниматься физическими упражнениями и гулять на свежем воздухе.

В то же время отметим, что на счет вреда магнитных бурь на здоровье есть разные мнения. Многие ученые считают, что это попросту миф и активность Солнца вообще никак не влияет на человека.