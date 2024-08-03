Магнитная буря обрушится на Землю вечером 3 августа

Геоудары будут достигать уровня G2

03 августа 2024, 15:57, ИА Амител

Солнце / Источник фото: unsplash.com

Очередная магнитная буря накроет Землю в субботу, 3 августа, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитосфера перейдет из спокойного в возбужденное состояние около 18:00 по алтайскому времени, а сами геоудары начнутся примерно в 21:00 почти на уровне G1, что соответствует слабой буре.

Затем ночью мощность повысится до класса G2, однако уже около полудня 4 августа магнитосфера вновь перейдет в спокойное состояние.

После этого ближайшая магнитная буря прогнозируется на 24 августа. Она продлится до 27-го числа, а ее мощность ожидается на уровне G1.