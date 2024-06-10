Бурю может вызвать выброс плазмы, оставленный мощной вспышкой на Солнце

10 июня 2024, 10:45, ИА Амител

Вспышка на Солнце 8 июня 2024 года / Фото: xras.ru

Еще одна магнитная буря может накрыть Землю 10 июня. Такие выводы сделали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Ученые проанализировали мощную вспышку на Солнце, которая произошла 8 июня, и сделали вывод, что выброс плазмы может нанести удар по нашей планете.

Подробнее о том, когда может начаться магнитная буря 10 июня 2024 года и насколько мощной она будет, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 10 июня 2024 года? Вероятность такого сценария очень высока. В прогнозе, опубликованном на сайте лаборатории , она оценивается в 35%. При этом ученые подчеркивают , что нас может и "пронести". Поскольку вспышка произошла на краю Солнца, то вероятны оба варианта: плазма может как ударить по Земле, так и пройти мимо.

2 Во сколько начнется магнитная буря 10 июня 2024 года? Судя по прогнозу, магнитная буря 10 июня 2024 года может начаться после обеда по московскому времени. "Предварительно, геомагнитные события могут начаться в понедельник в середине дня по московскому времени", – говорится на сайте лаборатории

3 Насколько мощной может быть магнитная буря 10 июня 2024 года? По предварительному прогнозу, магнитная буря начнется как слабая, а потом достигнет среднего уровня мощности – G2. Вероятность сильного геомагнитного шторма тоже весьма высока: 35%.

4 Когда закончится магнитная буря 10 июня 2024 года? В прогнозе лаборатории указано, что магнитная буря может продлиться до полудня следующего дня, 11 июня.