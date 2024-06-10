Магнитная буря ожидается 10 июня. Когда она начнется и какой будет ее мощность?
Бурю может вызвать выброс плазмы, оставленный мощной вспышкой на Солнце
10 июня 2024, 10:45, ИА Амител
Вспышка на Солнце 8 июня 2024 года / Фото: xras.ru
Еще одна магнитная буря может накрыть Землю 10 июня. Такие выводы сделали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Ученые проанализировали мощную вспышку на Солнце, которая произошла 8 июня, и сделали вывод, что выброс плазмы может нанести удар по нашей планете.
Подробнее о том, когда может начаться магнитная буря 10 июня 2024 года и насколько мощной она будет, – в материале amic.ru.
1
Будет ли магнитная буря 10 июня 2024 года?
Вероятность такого сценария очень высока. В прогнозе, опубликованном на сайте лаборатории, она оценивается в 35%.
При этом ученые подчеркивают, что нас может и "пронести". Поскольку вспышка произошла на краю Солнца, то вероятны оба варианта: плазма может как ударить по Земле, так и пройти мимо.
2
Во сколько начнется магнитная буря 10 июня 2024 года?
Судя по прогнозу, магнитная буря 10 июня 2024 года может начаться после обеда по московскому времени.
"Предварительно, геомагнитные события могут начаться в понедельник в середине дня по московскому времени", – говорится на сайте лаборатории.
3
Насколько мощной может быть магнитная буря 10 июня 2024 года?
По предварительному прогнозу, магнитная буря начнется как слабая, а потом достигнет среднего уровня мощности – G2.
Вероятность сильного геомагнитного шторма тоже весьма высока: 35%.
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Когда закончится магнитная буря 10 июня 2024 года?
В прогнозе лаборатории указано, что магнитная буря может продлиться до полудня следующего дня, 11 июня.
5
Что нужно сделать во время магнитной бури, чтобы не стало плохо?
Врачи уверяют, что достаточно сохранять правильный режим дня. Дело в том, что научное сообщество весьма скептически относится к теории, что магнитные бури способны сильно повлиять на организм и вызвать у человека плохое самочувствие. Отметим, что воздействие геомагнитной непогоды на людей до сих пор никем не доказано.
Поэтому советы медиков очень общие: сохранять режим сна, правильно питаться, пить достаточно воды, побольше двигаться и не злоупотреблять вредными привычками. А еще врачи рекомендуют поменьше думать о магнитных бурях и не накручивать себя.
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