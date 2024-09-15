Магнитная буря почти на неделю обрушится на Землю
Возможно, это последствия недавней мощной вспышки на Солнце
15 сентября 2024, 12:50, ИА Амител
Головная боль / Фото: pxhere.com/ru/photo/775659
Всю следующую неделю на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщают тематические телеграм-каналы.
Колебания магнитосферы начнутся уже с утра 16 сентября и будут происходить ежедневно.
Предположительно, это последствия недавней вспышки на Солнце, которую глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев назвал "по-настоящему мощным взрывом". Ее зафиксировали на восточном краю Солнца, в обращенной к Земле области.
Эксперт предполагал, что такое событие может сказаться и на Земле.
21:01:31 15-09-2024
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