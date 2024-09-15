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Магнитная буря почти на неделю обрушится на Землю

Возможно, это последствия недавней мощной вспышки на Солнце

15 сентября 2024, 12:50, ИА Амител

Головная боль / Фото: pxhere.com/ru/photo/775659
Головная боль / Фото: pxhere.com/ru/photo/775659

Всю следующую неделю на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщают тематические телеграм-каналы.

Колебания магнитосферы начнутся уже с утра 16 сентября и будут происходить ежедневно.

Предположительно, это последствия недавней вспышки на Солнце, которую глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев назвал "по-настоящему мощным взрывом". Ее зафиксировали на восточном краю Солнца, в обращенной к Земле области. 

Эксперт предполагал, что такое событие может сказаться и на Земле.

магнитные бури

Комментарии 1

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Гость

21:01:31 15-09-2024

выше 5 баллов не будет, а это "слабые возмущения" по категории

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