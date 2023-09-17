Магнитная буря в ближайшие дни ударит по Алтайскому краю
Метеозависимых людей предупреждают о том, что им может прийтись не сладко
17 сентября 2023, 20:32, ИА Амител
Фото: pxhere.com
19 сентября по Алтайскому краю ударит магнитная буря. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).
Специалисты отметили, что колебания магнитосферы начнутся уже в первой половине дня, а к полудню их интенсивность составит пять баллов. После напряженность немного снизится, но к 18 часам снова вырастет до пяти баллов.
Напомним, что за сентябрь эксперты зафиксировали две магнитные бури, последняя из которых произошла 12 сентября. Балл у прошедших колебаний был слабым.
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