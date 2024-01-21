Магнитные бури обрушатся на Землю в ближайшие дни

В некоторых регионах можно будет увидеть северное сияние

21 января 2024, 14:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В ближайшие дни на Землю обрушатся магнитные бури. Об этом сообщили эксперты Лаборатории солнечной астрономии.

Колебания станут заметны метеозависимым людям уже в первой половине дня 22 января. Особенно сильно буря будет ощущаться 23 января. Колебания начнут расти с полуночи и достигнут своего пика к шести часам утра.

После этого активность на солнце постепенно пойдет на спад.

Отмечается, что в некоторых регионах в период колебаний жители смогут увидеть северное сияние.